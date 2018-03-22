Временные навесы ремонтируемых домов угрожают благовещенцам

Обновлено: 19:03



Навес, призванный оберегать здоровье жителей благовещенской пятиэтажки, стал угрозой для этого самого здоровья. Несколько дней назад одно из таких временных сооружений, которые возвели на время ремонта крыши, развалился от ветра. Обломки валяются четвертый день.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница пятиэтажного дома по адресу: улица Горького, 97/1. Она рассказала, что во время последнего штормового предупреждения посреди дня развалился временный навес, установленный возле четвертого подъезда.

«Эти непонятные сооружения построили еще летом 2017 года, – рассказала жительница дома Яна. – Я, честно говоря, не понимаю, от чего они защищают – они держатся на одном гвозде. Стоят зачем-то уже больше полугода. Вероятно, это связано с капитальным ремонтом крыши, который начался после».

На вопрос о том, ведется ли на крыше ремонт сейчас, жительница дома уверенно ответить не смогла. Непохоже, что ремонт завершился, но работников там не видно, сообщила Яна.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась в областной фонд капитального ремонта (ФКР) с просьбой предоставить информацию о том, ведутся ли работы на крыше дома № 97/1 по улице Горького и какова будет судьба развалившегося навеса. Согласно плану на сайте ФКР, ремонт крыши в этом доме должен был пройти в период 2014–2016 годов.

В пресс-службе областного ФКР пояснили, что в доме по указанному адресу куратор фонда был с проверкой 20 марта. На тот момент все защитные сооружения находились в исправном состоянии.

«Обращаем внимание, что в случае, если собственники обнаружили какие-то нарушения в работе подрядчика, то необходимо обратиться в отдел контроля строительно-ремонтных работ фонда – 8 (4162) 77-65-08. Телефоны размещаются на баннере перед домом, – дополнили в фонде. – По данному обращению куратор объекта проконтролирует, чтобы защитные сооружения были восстановлены. В пятницу, 23 марта, с утра подрядчику будет выписано предписание на устранение нарушения».