Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:19 3

Желающие организовать авиарейсы из Благовещенска в Сочи и Симферополь так и не появились

Желающие организовать авиарейсы из Благовещенска в Сочи и Симферополь так и не появились
Фото: www.tomsk.ru

Скоро амурчане смогут приобрести льготные билеты на авиарейсы до столицы страны. Благовещенск – Москва оказался единственным субсидируемым маршрутом в Приамурье, хотя правительство РФ готово было выделить субсидию на перелеты в Петербург, Красноярск, Симферополь, Сочи.

Как пояснили в областном минтранстрое, среди авиаперевозчиков так и не появились желающие выполнять эти рейсы. Поэтому купить льготные билеты амурчане смогут только на маршрут, который субсидируется ежегодно: Благовещенск – Москва.

Известно, что предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составляет 6 400 рублей. Сейчас идет подписание договоров авиакомпаний с Росавиацией для участия в программе субсидирования полетов, после этого авиабилеты для льготных категорий граждан поступят в продажу.

«В 2017 году продажи субсидированных билетов начались в первых числах апреля. В ближайшее время ожидаем старт программы субсидирования перелетов на московском направлении авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Нордвинд"», – добавили в минтранстрое Приамурья.

Просмотров всего: 492

#транспорт

распечатать


Происшествия 7

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка
Происшествия

Люди получили травмы при столкновении автобусов в Благовещенске
Общество

В районе поселка Стойба закончили ремонт моста и закрыли ледовую переправу
Происшествия

В Тындинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    Еще одна причина уехать с ДВ.

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Ну можно, не Сочи, хотя бы Анапа или Краснодар.

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Субсидии для самой нелетающей категории населения. Смех да и только.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь