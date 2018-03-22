Желающие организовать авиарейсы из Благовещенска в Сочи и Симферополь так и не появились
Скоро амурчане смогут приобрести льготные билеты на авиарейсы до столицы страны. Благовещенск – Москва оказался единственным субсидируемым маршрутом в Приамурье, хотя правительство РФ готово было выделить субсидию на перелеты в Петербург, Красноярск, Симферополь, Сочи.
Как пояснили в областном минтранстрое, среди авиаперевозчиков так и не появились желающие выполнять эти рейсы. Поэтому купить льготные билеты амурчане смогут только на маршрут, который субсидируется ежегодно: Благовещенск – Москва.
Известно, что предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составляет 6 400 рублей. Сейчас идет подписание договоров авиакомпаний с Росавиацией для участия в программе субсидирования полетов, после этого авиабилеты для льготных категорий граждан поступят в продажу.
«В 2017 году продажи субсидированных билетов начались в первых числах апреля. В ближайшее время ожидаем старт программы субсидирования перелетов на московском направлении авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Нордвинд"», – добавили в минтранстрое Приамурья.
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