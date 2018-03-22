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22марта
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сегодня, 18:16 7

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка
Фото: donnews.ru

22 марта в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на ребенка. Юный пешеход получил травмы.

Авария случилась в районе нерегулируемого перекрестка улиц Политехнической и Амурской. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что это произошло в 17:24 в районе дома № 76 по Амурской. Пострадавший – 2007 года рождения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Просмотров всего: 1439

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mmgi21102007

    mmgi21102007
    3 часа назад

    Скорость была аж визг тормозов был.

  • аня к.

    аня к.
    3 часа назад

    Когда же уже светофор поставят на этом перекрестке?

  • speaking

    speaking
    3 часа назад

    Ребенок жив? Что с ним?

  • NyanAngel

    NyanAngel
    2 часа назад

    С ребёнком более менее хорошо всё. Сильно стукнулся головой , возможно есть сотрясение. Это мой одноклассник... В машине сидела молодая девушка , сколько лет незнаю.

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    1 час назад

    аня к.

    Когда же уже светофор поставят на этом перекрестке?



    Зато некоторые любят повозмущаться, что в городе на каждом перекрестке - светофор.

    А этот перекресток для перехода опасный. Там не раз детей из 12 школы сбивали

  • mmgi21102007

    mmgi21102007
    1 час назад

    За рулем была девушка молодая,в салоне собака сидела.Скорость была большая

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