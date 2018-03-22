В Благовещенске автомобиль сбил ребенка

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22 марта в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на ребенка. Юный пешеход получил травмы.

Авария случилась в районе нерегулируемого перекрестка улиц Политехнической и Амурской. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что это произошло в 17:24 в районе дома № 76 по Амурской. Пострадавший – 2007 года рождения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.