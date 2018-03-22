В день чествования Албазинской иконы в Благовещенске собрались главы четырех епархий

В четверг, 22 марта, на центральных улицах Благовещенска состоялся крестный ход в честь Албазинской иконы Божией Матери. Перед шествием богослужение в кафедральном соборе совершили четыре архиерея, возглавляющих епархии.

В столице Приамурья в этот день собрались митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Амурский и Чегдомынский Николай.

В кафедральном соборе молились священники и прихожане соседних епархий и, конечно, православные амурчане из всех городов и поселений – от Тынды до Архары.

После богослужения, которое длилось около двух часов, состоялся крестный ход. Носилки с Албазинской иконой несли на плечах курсанты ДВОКУ. Крестный ход тронулся с места под звуки колоколов передвижной звонницы и песнопения.

Колонна прошла по переулку Релочному, улицам Комсомольской и Ленина и завершила путь на площади Победы около Триумфальной арки. Перед участниками шествия выступили зампредседателя областного правительства Ольга Лысенко, министр культуры Амурской области Ольга Юркова, первый заммэра Благовещенска Владимир Константинов.