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сегодня, 18:02 5

Ремонт благовещенского памятника архитектуры может обернуться штрафом в 5 миллионов

Ремонт благовещенского памятника архитектуры может обернуться штрафом в 5 миллионов

В Благовещенске прошла проверка по следам публикации на Амур.инфо по поводу незаконного ремонта памятника архитектуры на набережной. Нарушение подтвердилось, теперь юрлицу грозит штраф до 5 миллионов рублей.

Внеплановая проверка здания по адресу: Краснофлотская, 135, прошла 22 марта. Ее провели специалисты госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения, и на любой ремонт необходимо получать разрешение соответствующего ведомства. Факт несогласованных работ подтвердился.

«Внеплановая проверка была согласована с областной прокуратурой. По результату проверки будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП и направлен в суд для наложения штрафа. Размер штрафа для юрлиц по данной статье составляет от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Также будет выдано предписание об остановке работ до оформления разрешения в установленном законом порядке. Стоит отметить, что несущие стены не тронуты и существенной перепланировки нет. Выполнен демонтаж облицовки и того, что осталось от старого кафе. Какого-либо серьезного ущерба зданию и несущим конструкциям не нанесено», – рассказал Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Здание на Краснофлотской – бывшая гостиница Анисима Егоровича Лукьянова, построенная в конце 19 века. До 1901 года она называлась «Центральная», а после стала называться гостиница «Россия». Позже здесь располагался городской роддом. Сейчас в здании располагаются несколько организаций.

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#жизнь #история #память #происшествия

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Комментарии
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  • Упоротый

    Упоротый
    3 часа назад

    Совсем уже головой плохими стали.

    Или они хотят, чтобы памятники архитектуры должны выглядеть обветшало и заброшенно.

    Нет, я конечно понимаю, что ремонт должен соответствовать стилю и духу постройки. И только в случае, если вид испорчен, нужно штрафовать. Но нужно разбираться. А просто штрафовать за то, что о проведении ремонта не предупредили таких великих людей как наши чиновники, уже попахивает манией величия.

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    3 часа назад

    Это точно....

  • leonix

    leonix
    3 часа назад

    положено уведомлять... будь добр

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    Родился в этом здании Красивая дореволюционная постройка

  • galka

    galka
    1 час назад

    у самого государства денег на содержание и ремонт исторических зданий нет, зато штрафы налагать " не пойми за что" чиновники с превиликим удовольствием.

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