Ремонт благовещенского памятника архитектуры может обернуться штрафом в 5 миллионов

Внеплановая проверка здания по адресу: Краснофлотская, 135, прошла 22 марта. Ее провели специалисты госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения, и на любой ремонт необходимо получать разрешение соответствующего ведомства. Факт несогласованных работ подтвердился.

«Внеплановая проверка была согласована с областной прокуратурой. По результату проверки будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП и направлен в суд для наложения штрафа. Размер штрафа для юрлиц по данной статье составляет от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Также будет выдано предписание об остановке работ до оформления разрешения в установленном законом порядке. Стоит отметить, что несущие стены не тронуты и существенной перепланировки нет. Выполнен демонтаж облицовки и того, что осталось от старого кафе. Какого-либо серьезного ущерба зданию и несущим конструкциям не нанесено», – рассказал Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Здание на Краснофлотской – бывшая гостиница Анисима Егоровича Лукьянова, построенная в конце 19 века. До 1901 года она называлась «Центральная», а после стала называться гостиница «Россия». Позже здесь располагался городской роддом. Сейчас в здании располагаются несколько организаций.