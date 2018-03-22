Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 2

Одиноким женщинам из Дома престарелых Благовещенска подарили цветы

Одиноким женщинам из Дома престарелых Благовещенска подарили цветы

Женщинам, которые живут в благовещенском доме престарелых «Ветеран», подарили тюльпаны. Букеты им преподнесли в честь наступления весны. Это совместная акция одного из цветочных салонов города и телекомпании «Альфа-канал».

Для акции цветочный салон приготовил 103 букета – это больше 700 свежих тюльпанов. Их получили все женщины дома престарелых. Как отмечают организаторы, эта акция – не запоздалый подарок к 8 Марта.

«Мы знаем, что есть такие женщины, у которых нет родственников, близких. Чтобы они почувствовали теплоту и заботу, мы решили их порадовать, запустить данную акцию», – рассказала маркетолог цветочного салона Наталья Лаврехина.

79-летняя Мария Рыбина редко получает такие подарки. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный учитель СССР живет в доме престарелых уже 8 лет.

«У меня никого нет. Подруги уже умерли. У меня на Сахалине внук один живет. Сестра – в Нижнем Новгороде и в Приморье внук. Вот и все», – сказала Мария Рыбина.

«Мы в прошлом году делали праздник День матери, и мы связались с детьми. У некоторых из тех, кто здесь живет, есть дети, просто они находятся далеко. И мы организовали поздравления – по скайпу, по соцсетям слали дети поздравления. Это я к чему говорю – любых приятных неожиданностей они ждут, они ждут внимания. Они очень этого хотят. И когда с экрана шли поздравления конкретным мамам и в общем жителям нашего дома, то слез, конечно, было очень много. Они очень благодарны. Положительные эмоции, весенние эмоции они получили», – рассказала директор дома престарелых «Ветеран» Марина Штыкун.

Так же как Мария Рыбина, многие пожилые люди, живущие в доме престарелых, получают цветы только от неравнодушных благотворителей, студентов, школьников. Но эта встреча – еще один повод для радости.

«"Альфа-канал" всегда поддерживает благотворительные акции. Здесь мы тоже поддержали цветочный салон, с удовольствием приняли участие. Потому что видеть счастливые глаза бабушек, которые благодарят тебя в ответ, желают только здоровья – это очень приятно. Поэтому у нас день сегодня выдался солнечный в прямом и переносном смысле», – поделилась промоменеджер телекомпании «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.

Уже в пятницу букеты повезут во второй дом ветеранов. В целом в двух благовещенских домах для одиноких и престарелых проживают 133 человека. Большинство из них – женщины.

Просмотров всего: 483

#жизнь

распечатать

Фотогалерея
+17

Происшествия 5

Ремонт благовещенского памятника архитектуры может обернуться штрафом в 5 миллионов
Общество 9

Фашистские значки, георгиевские кресты: в Приамурье продают предметы коллекционирования
Спорт

В Приамурье к труду и обороне подготовятся несколько сот человек
Общество 8

Российский миллиардер оплатил амурским детям отдых в Анапе
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Молодцы!

    * немного не поняла: 79-летний ветеран Великой Отечественной войны? 1939 года рождения? Может, категория "дети войны"?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь