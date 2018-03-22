Одиноким женщинам из Дома престарелых Благовещенска подарили цветы

Женщинам, которые живут в благовещенском доме престарелых «Ветеран», подарили тюльпаны. Букеты им преподнесли в честь наступления весны. Это совместная акция одного из цветочных салонов города и телекомпании «Альфа-канал».

Для акции цветочный салон приготовил 103 букета – это больше 700 свежих тюльпанов. Их получили все женщины дома престарелых. Как отмечают организаторы, эта акция – не запоздалый подарок к 8 Марта.

«Мы знаем, что есть такие женщины, у которых нет родственников, близких. Чтобы они почувствовали теплоту и заботу, мы решили их порадовать, запустить данную акцию», – рассказала маркетолог цветочного салона Наталья Лаврехина.

79-летняя Мария Рыбина редко получает такие подарки. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный учитель СССР живет в доме престарелых уже 8 лет.

«У меня никого нет. Подруги уже умерли. У меня на Сахалине внук один живет. Сестра – в Нижнем Новгороде и в Приморье внук. Вот и все», – сказала Мария Рыбина.

«Мы в прошлом году делали праздник День матери, и мы связались с детьми. У некоторых из тех, кто здесь живет, есть дети, просто они находятся далеко. И мы организовали поздравления – по скайпу, по соцсетям слали дети поздравления. Это я к чему говорю – любых приятных неожиданностей они ждут, они ждут внимания. Они очень этого хотят. И когда с экрана шли поздравления конкретным мамам и в общем жителям нашего дома, то слез, конечно, было очень много. Они очень благодарны. Положительные эмоции, весенние эмоции они получили», – рассказала директор дома престарелых «Ветеран» Марина Штыкун.

Так же как Мария Рыбина, многие пожилые люди, живущие в доме престарелых, получают цветы только от неравнодушных благотворителей, студентов, школьников. Но эта встреча – еще один повод для радости.

«"Альфа-канал" всегда поддерживает благотворительные акции. Здесь мы тоже поддержали цветочный салон, с удовольствием приняли участие. Потому что видеть счастливые глаза бабушек, которые благодарят тебя в ответ, желают только здоровья – это очень приятно. Поэтому у нас день сегодня выдался солнечный в прямом и переносном смысле», – поделилась промоменеджер телекомпании «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.

Уже в пятницу букеты повезут во второй дом ветеранов. В целом в двух благовещенских домах для одиноких и престарелых проживают 133 человека. Большинство из них – женщины.