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сегодня, 17:36 1

В Приамурье активизируются клещи

В Приамурье активизируются клещи
Фото: amic.ru

В Амурской области начался сезон активности клещей. Первые 8 паразитов были отловлены в Благовещенском районе.

Ежегодно в Приамурье за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Заболеваемость клещевыми инфекциями представляет серьезную угрозу здоровью населения. В регионе каждый год регистрируется от 30 до 50 случаев таких инфекций. Среди недугов – клещевой вирусный энцефалит, риккетсиоз и боррелиоз.

Самым тяжелым заболеванием является клещевой вирусный энцефалит. Летальность среди людей, не привитых от этой инфекции, в отдельные годы достигала 35-50 %.

Из 28 административных территорий Приамурья 16 являются эндемичными по энцефалиту. Это Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский.

Иммунизация против клещевого энцефалита является самой действенной мерой в профилактике этого заболевания. В Амурской области ежегодно прививается около 70 тысяч человек.

На начало 2018 года охват прививками населения, проживающего на эндемичных территориях, составил 91,1 %, в том числе детей – 96,3 %. Охват профессиональных групп риска – 89 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ведомство призывает амурчан и гостей области соблюдать меры неспецифической профилактики клещевых инфекций:

– собираясь в лес, надевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами, штаны заправлять в носки, надевать головной убор;

– избегать высокой травы и кустов, не садиться на поваленные деревья, лапник, поленья;

– перемещаясь по лесной дороге, не срывать ветки – так можно стряхнуть на себя клещей, идти по траве лучше в резиновых сапогах – за резину клещу трудно уцепиться;

– обязательно использовать репелленты – эти средства отпугнут клещей;

– каждые 15 минут проводить само- и взаимоосмотр – своевременное обнаружение клеща не позволит ему присосаться.

В случае укуса клеща не рекомендуется снимать его самостоятельно, следует обратиться за медицинской помощью.

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#здоровье

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