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Дневник амурчанки о воспитании приемных детей вошел во всероссийский сборник

Дневник амурчанки о воспитании приемных детей вошел во всероссийский сборник
Фото: tuday.ru

Дневник амурчанки, воспитывающей приемного ребенка, вошел во всероссийский сборник историй приемных семей. Всего на конкурс дневников «Наши истории» представили 432 работы.

Из них в книге полностью опубликованы 22 дневника. Остальные представлены в виде цитат. Первая часть книги, куда вошёл рассказ амурчанки Ирины Кочелаевой «Сердце матери» – это «22 истории любви и надежды». Приемные родители откровенно делятся опытом, сомнениями, рассказывают, как учились решать возникающие проблемы.

Во второй части книги «111 трудностей приёмной семьи и опыт их преодоления» собраны примеры типичных сложных ситуаций. Третья часть книги «299 успешных попыток изменить жизнь» – это калейдоскоп историй, представленных краткими выдержками из дневников.

Каждая из историй, вошедших в книгу, рассказывает, как меняется жизнь детей, когда они попадают в приёмную семью и встречают новых родителей, братьев, сестер, друзей. А все вместе эти дневники создают образ настоящей семьи, где всем тепло и уютно, где каждый ощущает внимание и заботу, поддержку и защиту.

Приемная мама Ирина Кочелаева из села Великокнязевка Белогорского района приняла участие в конкурсе вместе со специалистами отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей центра «Радуга». Конкурс организовал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

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#дети #конкурсы

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