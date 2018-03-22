Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: технология трансплантации эмбрионов в животноводстве

23 марта в эфире утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о сути и перспективах технологии трансплантации эмбрионов в животноводстве Приамурья. Собеседник – доцент кафедры патологии, морфологии и физиологии ДальГАУ, кандидат биологических наук, практикующий ветеринарный врач Светлана Карамушкина.

Проведут эфир Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина.

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