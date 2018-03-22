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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: технология трансплантации эмбрионов в животноводстве

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: технология трансплантации эмбрионов в животноводстве

23 марта в эфире утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о сути и перспективах технологии трансплантации эмбрионов в животноводстве Приамурья. Собеседник – доцент кафедры патологии, морфологии и физиологии ДальГАУ, кандидат биологических наук, практикующий ветеринарный врач Светлана Карамушкина.

Проведут эфир Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Слушатели также могут предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью моно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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