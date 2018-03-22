Строительство храма в микрорайоне Благовещенска могут завершить в 2018 году

В конце весны 2018 года начнется третий строительный сезон в храме Ксении Петербургской, который расположен во втором микрорайоне Благовещенска. В епархии пояснили, что работы должны начаться в конце мая – начале июня. Полная сумма, необходимая для завершения стройки, полностью еще не собрана.

Строительство храма в микрорайоне ведется на народные пожертвования. Сбор средств продолжается до сих пор. На сайте храма сообщается, что из необходимого одного миллиона рублей собрано более 423 тысяч. Всего потратили уже больше 60 миллионов.

В минувшем строительном сезоне были завершены основные работы: построено здание, установлены окна, купола и крест. Архитектор проекта Людмила Чаюн сообщала на сайте храма, что необходимо установить сантехнику, электрику, выполнить отделку здания, благоустройство территории.

По плану, храм Ксении Петербургской должен заработать в ноябре 2018 года. Но выполнение срока зависит от финансовых возможностей.