Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 3

Строительство храма в микрорайоне Благовещенска могут завершить в 2018 году

Строительство храма в микрорайоне Благовещенска могут завершить в 2018 году

В конце весны 2018 года начнется третий строительный сезон в храме Ксении Петербургской, который расположен во втором микрорайоне Благовещенска. В епархии пояснили, что работы должны начаться в конце мая – начале июня. Полная сумма, необходимая для завершения стройки, полностью еще не собрана.

Строительство храма в микрорайоне ведется на народные пожертвования. Сбор средств продолжается до сих пор. На сайте храма сообщается, что из необходимого одного миллиона рублей собрано более 423 тысяч. Всего потратили уже больше 60 миллионов.

В минувшем строительном сезоне были завершены основные работы: построено здание, установлены окна, купола и крест. Архитектор проекта Людмила Чаюн сообщала на сайте храма, что необходимо установить сантехнику, электрику, выполнить отделку здания, благоустройство территории.

По плану, храм Ксении Петербургской должен заработать в ноябре 2018 года. Но выполнение срока зависит от финансовых возможностей.

Просмотров всего: 149

#религия #строительство

распечатать


Общество 1

Главный храм Благовещенска украшают «шахматным» полом
Общество

В Амурской области за год обновят 223 километра федеральных автодорог
Общество 1

В Приамурье обманутым дольщикам выделят дополнительные 23 миллиона рублей

Общество 6

На территории бывшей больницы водников в Благовещенске появится продуктовый магазин
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    34 минуты назад

    а могут и не завершить

  • 123.rewq

    123.rewq
    23 минуты назад



    Ксении Петербургской



    Шо, тоже из "питерских" ? )))

  • Хмык

    Хмык
    20 минут назад

    А нас рать.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь