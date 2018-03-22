Пять юных пианисток из Благовещенска поучаствуют в международном фестивале

Пианисты Центральной детской школы искусств готовятся к поездке в Санкт-Петербург. Там состоится Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие открытия. Музыка». На конкурс едут пять юных благовещенских пианисток.

Амурчанки впервые попробуют свои силы в таком серьезном соревновании. Международный проект «Салют талантов» – это система фестивалей и конкурсов, которые проходят в разных городах мира. Победители принимают участие в суперфинале. Пока же юные артисты усиленно репетируют.

«Нужно постоянно тренироваться, и тогда все получится. Я могу часа три играть в день. Но вообще это мало. Я где-то смотрела, что пианисты играют и по шесть часов», – поделилась ученица ЦДШИ Наталья Садовая.