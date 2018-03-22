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сегодня, 16:50 0

Жители Поздеевки винят родственника в поджоге их дома

Жители Поздеевки винят родственника в поджоге их дома

Международный женский день в селе Поздеевка Ромненского района был омрачен пожаром. Огонь уничтожил частный дом, где проживали три человека. Двое жильцов винят третьего в поджоге жилища. Они говорят, что мужчина сделал это, будучи нетрезвым. В ситуации разбирается полиция.

В доме, которого больше нет, проживали Алена Михайлова, ее отчим и мать. Алена Александровна рассказала ИА «Амур.инфо», что отчим совершил поджог, когда кроме него в помещении никого не было.

«Сгорели дом, кухня, пристройка, омшаник, сарай. Скотину успели спасти. Пожарные часа четыре тушили огонь», – сообщила женщина.

По ее словам, отчим был нетрезв. Чтобы сжечь жилье, он взял бензин. Перед поджогом мужчина позвонил Алене по телефону.

«Надоело ему лежать на диване. Он пил, очень хорошо пил. До этого пил, уже не просыхая, наверное, месяца два. И вот позвонил: "Я сейчас буду выкидывать все из дома". Я ему говорю, что сейчас приду. Он говорит: "А зачем ты придешь?". Я говорю: "Да на тебя посмотреть!"» – рассказывает Алена Александровна.

Женщина обратилась в местную администрацию с тем, чтобы погорельцам помогли с восстановлением дома и утраченных при пожаре документов. Пока результатов нет, констатирует она. На отчима же, по утверждению Алены Михайловой, полиция завела уголовное дело. Сейчас он перебрался в Благовещенск.

В администрации Поздеевского сельсовета ИА «Амур.инфо» подтвердили факт пожара и то, что возбуждено уголовное дело. Остальное, как уточнила собеседница, сможет прокомментировать глава сельсовета, но он в настоящее время находится в отъезде.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству рассказали, что уголовное дело пока не возбуждалось. Сейчас проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#пожары #происшествия

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