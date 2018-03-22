Прокуратура начала проверку информации о затоплении поселка Бурея
Прокуратура Бурейского района организовала проверку информации, о том, что поселок Бурея топит разлившийся ручей. Новость об этом была опубликована на сайте Амур.инфо 21 марта. Фотографиями и видеозаписями затопленных и скованных льдом домов прислал местный житель.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка деятельности ответственных должностных лиц, а также установлены причины и условия сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, о результатах которого будет сообщено дополнительно», – отметили в прокуратура области..
По словам жителей поселка, ручей из берегов выходит давно. Однако в этом году проблема обострилась. Имущество людей страдает от разлившейся воды, и она продолжает прибывать.
Просмотров всего: 349
#ЖКХ #закон #природа #происшествия