Прокуратура начала проверку информации о затоплении поселка Бурея

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка деятельности ответственных должностных лиц, а также установлены причины и условия сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, о результатах которого будет сообщено дополнительно», – отметили в прокуратура области..

По словам жителей поселка, ручей из берегов выходит давно. Однако в этом году проблема обострилась. Имущество людей страдает от разлившейся воды, и она продолжает прибывать.