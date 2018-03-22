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сегодня, 17:33 2

Прокуратура начала проверку информации о затоплении поселка Бурея

Прокуратура начала проверку информации о затоплении поселка Бурея

Прокуратура Бурейского района организовала проверку информации, о том, что поселок Бурея топит разлившийся ручей. Новость об этом была опубликована на сайте Амур.инфо 21 марта. Фотографиями и видеозаписями затопленных и скованных льдом домов прислал местный житель.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка деятельности ответственных должностных лиц, а также установлены причины и условия сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, о результатах которого будет сообщено дополнительно», – отметили в прокуратура области..

По словам жителей поселка, ручей из берегов выходит давно. Однако в этом году проблема обострилась. Имущество людей страдает от разлившейся воды, и она продолжает прибывать.

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#ЖКХ #закон #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Потерпите немного. Скоро сезон пожаров. Будут гореть те, кто не утоп.

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