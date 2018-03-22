В ситуацию с ремонтом в детской больнице Приамурья вмешалась прокуратура

Согласно требованиям СанПиН к медучреждениям, во время текущего или капитального ремонта помещения функционировать не должны. Если ремонт необходимо провести в действующем здании, ремонтные работы допустимы. Для этого нужно обеспечить надежную изоляцию функционирующих помещений, в том числе технических от ремонтируемых.

Установлено, что в Амурской областной детской больнице ремонтные работы начались, когда не была обеспечена надежная изоляция функционирующих помещений, сообщает прокуратура Амурской области. Ремонт в учреждении начался 6 февраля, а расселили пациентов только 9 февраля, что привело к нарушениям прав граждан, в том числе несовершеннолетних.

По данному факту прокурор Благовещенска внес главному врачу больницы представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. Также прокурор возбудил в отношении должностного лица больницы дело об административном правонарушении. Оно направлено в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в медучреждении были вынуждены начать внеплановый ремонт из-за рухнувшей с потолка штукатурки.