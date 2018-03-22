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сегодня, 16:40 1

В ситуацию с ремонтом в детской больнице Приамурья вмешалась прокуратура

В ситуацию с ремонтом в детской больнице Приамурья вмешалась прокуратура

Прокуратура Благовещенска провела проверку по информации, размещенной на Амур.инфо, о том, что в АОДКБ маленькие пациенты вынуждены были дышать запахом краски во время ремонта. В деятельности больницы выявили нарушения, возбуждено административное дело.

Согласно требованиям СанПиН к медучреждениям, во время текущего или капитального ремонта помещения функционировать не должны. Если ремонт необходимо провести в действующем здании, ремонтные работы допустимы. Для этого нужно обеспечить надежную изоляцию функционирующих помещений, в том числе технических от ремонтируемых.

Установлено, что в Амурской областной детской больнице ремонтные работы начались, когда не была обеспечена надежная изоляция функционирующих помещений, сообщает прокуратура Амурской области. Ремонт в учреждении начался 6 февраля, а расселили пациентов только 9 февраля, что привело к нарушениям прав граждан, в том числе несовершеннолетних.

По данному факту прокурор Благовещенска внес главному врачу больницы представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. Также прокурор возбудил в отношении должностного лица больницы дело об административном правонарушении. Оно направлено в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в медучреждении были вынуждены начать внеплановый ремонт из-за рухнувшей с потолка штукатурки.

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#дети #закон #здоровье

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Комментарии
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  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    55 минут назад

    Не нравится запах краски - не лечись!!!Дело сугубо индивидуальное!!!А если лечишься, так не жалуйся!!!

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