В Амурской области заметили первых перелетных птиц

Теплые дни оживили амурские леса и луга. На территории региона уже заметили первых перелетных птиц – галок и жаворонков. В ближайшие дни, если погода не изменится, ожидается прилет в Приамурье следующей партии пернатых – чибисов, цапель и аистов. А к началу апреля специалисты ожидают гусей и уток.

В связи с возвращением перелетных птиц в управлении по охране животного мира области усиливают мероприятия по охране, запланированы дополнительные рейды. Кроме того, идет сбор информации из районов о появлении птиц.

Чуть позже начнутся учеты водоплавающей птицы, а также медведя и барсука, пересчитать которых в зимнее время было невозможно. Этих животных охотоведы считают при выходе из берлог, а также по следам в грязи и на песке.

Между тем численность барсука в регионе, в последние годы остается стабильной. В прошлом году их насчитали 3 494 особи. Медведей в Приамурье гораздо больше. По данным прошлогодней «переписи населения», их было 10 496, и сокращения количества медведей в текущем году специалисты не прогнозируют. При этом численность косолапых не превышает максимально допустимую, сообщает управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.