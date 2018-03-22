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В Благовещенске средь бела дня горел частный дом (видео)

В Благовещенске средь бела дня горел частный дом (видео)
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

22 марта в Благовещенске произошел пожар в частном деревянном доме, расположенном в районе ВДНХ. Здание получило серьезные повреждения. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Пожар случился в доме по адресу: улица Театральная, 160. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 10:21. Пожарные были на месте в 10:27. В это время кровля горела по всей площади открытым пламенем.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

В тушении огня были задействованы три автоцистерны и одна водовозка. На месте также работали спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ и полицейские. Во время тушения пожарным пришлось также защищать от пламени соседние строения: была опасность их возгорания.

В результате пожара уничтожены веранда 6 на 8 метров, кровля дома по всей площади. Повреждены стены и потолочные перекрытия. Погибших и пострадавших нет, в момент пожара в доме никого не было.

Причина и виновник происшествия устанавливаются.

В социальных сетях пишут, что в доме располагалась пекарня. Также пользователи сообщают, что пожар случился из-за поджога.

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#пожары #происшествия

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