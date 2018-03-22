Фашистские значки, георгиевские кресты: в Приамурье продают предметы коллекционирования

Фашистские значки, георгиевские кресты, японская булава, немецкая канистра – все это продают на одном из интернет-ресурсов. Авторы объявлений предупреждают, что за хранение даже одного из предметов можно потерять свободу на 10 лет.

Партийный фашистский значок и членский значок СС времен Третьего рейха коллекционер из Свободного готов уступить за 1 000 рублей за каждый. Мужчина рассказал, что оба значка – реплики, на оригиналы у него денег не хватило. На их покупку в одном из специализированных магазинов Москвы его толкнула не вера в догмы фашизма, а чисто коллекционный интерес.

«Я не собираю конкретно Третий рейх. Просто понравились, сделаны хорошо, думаю: о, какая красота. Видно, что стоило бы их купить, тем более цена вполне была приемлема. Это же не оригинал. Они тяжеленькие, выполнены изумительно, приглянулись мне. Хотел приобрести пряжку немецкую, но мне денег не хватило на нее. Предметы Третьего рейха – это такая побочная ветка. У меня дедушка воевал на Белорусском и Украинском фронтах, освобождал Чехословакию, прошел всю войну почти. И он привозил с войны некоторые предметы: котелок, флягу, которые у меня сейчас хранятся. Из всей коллекции сейчас продает только два этих значка. Просто деньги срочно нужны», – рассказал коллекционер Алексей.

Потенциальным покупателям в объявлении мужчина сделал краткий экскурс в историю фашистской партии и подчеркнул, что представленные знаки не имеют никакого отношения к пропаганде идей нацизма. Их можно использовать для коллекционирования, в научно-исторических целях, реконструкциях или художественных постановках.

Однако данным фактом заинтересовались в полиции и начали проверку.

Внимание правоохранителей привлекло и другое объявление – о продаже Георгиевских крестов всех степеней. Указанная цена – 2 250 рублей. Однако, судя по объявлению, она не окончательная. В объявлении также сказано, что нагрудные знаки первой и второй степеней изготавливали из золота, а второй и четвертой – из серебра. Оригиналы это или нет, прямо не сказано. Указанный контактный телефон оказался недоступен.

Военное эхо докатилось до сайта объявлений и в виде немецкой канистры 1941 года выпуска. Судя по надписи, в свое время она служила на благо Вермахта. Теперь ее обновили краской и выставили на продажу за 3 000 рублей. Откуда она появилась, нынешний владелец вспомнить затруднился, но уверен, что это точно оригинал.

«Я даже не помню, откуда она у меня. Может, когда гараж покупал, тут были эти канистры. Она была вся залита отработанным маслом, и ничего на ней не было видно, выглядела как обычная русская канистра. Когда это все оттерли, то увидели, что она немецкая. Это оригинал, только тесть ее взял и покрасил. Посмотрел – цены на них примерно от 2 до 5 тысяч рублей. Я три тысячи поставил», – рассказал мужчина, который представился Олегом.

Прикоснуться, в прямом смысле, к истории времен Великой Отечественной войны предлагает еще одно объявление – о продаже немецкого трофейного бинокля 1943 года выпуска за 25 тысяч рублей.

«У меня дедушка во время войны работал машинистом паровоза на станции Ачинск Красноярского края. И когда фронтовики возвращались домой, он выменял этот трофейный бинокль на что-то. Может, на продукты или на самогон. Он был охотник-рыболов и бинокль использовал. Он целый, футляр на нем кожаный немецкий, линзы, может, чуть потемнели. Вокруг меня слишком много вещей, от чего-то надо отказываться, а то музей получается старых вещей», – рассказал нынешний владелец бинокля Михаил.

Французский бинокль постарше и подешевле – времен Первой мировой войны – на том же сайте продается за 4,5 тысячи рублей.

«Я покупаю такие вещи на аукционах Англии, Франции, Испании. Это просто как хобби, я не коллекционер: то, что мне нравится, я оставляю себе, что не нравится – продаю. Просто попался этот бинокль, и я купила. Там таких много, их можно взять без проблем», – рассказала женщина.

Может, не такой старый, но точно более весомый раритет продает через интернет еще один амурчанин. За японскую бронзовую булаву весом примерно 8 килограммов он просит 30 тысяч рублей.

«Я ее привез из Японии, там что-то типа блошиного рынка. Даже не знаю, сколько ей лет. В интернете смотрел – вроде конец 18 века. Я просто бываю в Японии проездом из Кореи и, чтобы не ехать налегке, захожу на этот рынок и покупаю что-нибудь для перепродажи. До этого тоже брал всякую всячину и продавал. Как-то привез что-то буддистское, даже не знаю, что это было и для чего. У меня эту штуку магазин забрал антикварный», – поделился мужчина.

Заплатив от 1 800 рублей до 2,5 тысячи, можно понарошку стать офицером полиции или детективом какого-нибудь американского города: Лос-Анджелеса, Бостона, Чикаго. Продаются реплики их жетонов оригинального размера.

Правда, купив символы органа правопорядка США, можно и поплатиться. Продавец предупреждает, что даже хранить эти жетоны на территории Соединенных Штатов – преступление. За это могут лишить свободы лет на 10 лет и приговорить к штрафу 2 000 000 долларов. По словам мужчины, который возит эти знаки из Сингапура, в Штатах совершенно легально можно купить и настоящий жетон офицера полиции со всеми документами. Правда, не новый, а еще 70-80-х годов. Такие обычно берут для коллекции. В Приамурье мужчина привозить их не собирается, потому что стоимость раритетных оригиналов стартует от 5 тысяч долларов. Амурчанин считает, что спроса на них не будет, поскольку и гораздо более дешевые реплики спросом не пользуются.