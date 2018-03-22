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сегодня, 15:34 1

Главный храм Благовещенска украшают «шахматным» полом

Главный храм Благовещенска украшают «шахматным» полом
Фото: www.instagram.com/pres.svyatoslav

В Благовещенском кафедральном соборе делают новый пол. В соцсетях появилась фотография, на которой видно новое черно-белое плиточное покрытие. Автор фото – священник Святослав Шевченко – пошутил, что теперь там можно играть в большие шахматы.

В пресс-службе Благовещенской епархии подтвердили, что в кафедральном соборе ведутся ремонтные работы. Переделывают только пол. Работы ведутся за счет пожертвований прихожан. Как сообщили в епархии, проведение работ не мешает работе храма – все богослужения проводятся по расписанию.

«Собор состоит из трех приделов: левого, центрального и правого. Сейчас ремонт проводится только в боковых приделах, чтобы можно было проводить все богослужения. Пол сделают до 8 апреля, до Пасхи. Остальной ремонт будет проводиться, скорее всего, уже после Пасхи», – рассказала пресс-секретарь епархии Анна Лиманская.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Набираю в поисковике: православный храм внутреннее убранство, католический храм внутреннее убранство, разница в полах есть, однако.

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