Главный храм Благовещенска украшают «шахматным» полом

Фото: www.instagram.com/pres.svyatoslav

В Благовещенском кафедральном соборе делают новый пол. В соцсетях появилась фотография, на которой видно новое черно-белое плиточное покрытие. Автор фото – священник Святослав Шевченко – пошутил, что теперь там можно играть в большие шахматы.

В пресс-службе Благовещенской епархии подтвердили, что в кафедральном соборе ведутся ремонтные работы. Переделывают только пол. Работы ведутся за счет пожертвований прихожан. Как сообщили в епархии, проведение работ не мешает работе храма – все богослужения проводятся по расписанию.

«Собор состоит из трех приделов: левого, центрального и правого. Сейчас ремонт проводится только в боковых приделах, чтобы можно было проводить все богослужения. Пол сделают до 8 апреля, до Пасхи. Остальной ремонт будет проводиться, скорее всего, уже после Пасхи», – рассказала пресс-секретарь епархии Анна Лиманская.