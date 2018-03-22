Жители Васильевки жалуются на замусоренный микрорайон

В селе Васильевка Белогорского района двор покрылся мусором. По словам жителей, отходы копились с зимы, и их никто не вывозил. Такая ситуация сложилась из-за задолженности жильцов, нерегулярно оплачивающих услуги управляющей компании.

Управляющая компания, в свою очередь, не могла вовремя оплатить услуги по вывозу мусора. Жители домов в микрорайоне Солнечный обратились в редакцию Амур.инфо. «Это полная катастрофа, люди живут прямо на помойке. Территория возле трёхэтажных домов и выезд на улицу Юбилейную усеян мусором, который по округе растаскивают собаки», – рассказали сельчане.

Как сообщили в администрации Белогорского района, в тот же день в селе состоялось собрание жителей домов и представителей управляющей компании. Сразу после собрания провели субботник силами жильцов и работников управляющей компании. Территорию очистили вечером в среду, 21 марта. В четверг, 22 марта, мусор вывезли.

Однако, по словам жительницы микрорайона Солнечный, проблема не решена. В доказательство своих слов женщина прислала снимки участка, порядок на котором так и не навели.