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Тепло и немного мокрого снега: прогноз погоды в Приамурье на 23 марта

Тепло и немного мокрого снега: прогноз погоды в Приамурье на 23 марта
Фото: www.badfon.ru

В Амурской области 23 марта ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут слабые, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем мокрый снег будет идти только на востоке региона.

Ветер в дневные часы разгонится до 2-7 метров в секунду, на севере он будет северо-западным, на юге – юго-западным. Местами его порывы составят 12 метров в секунду.

Температура ночью по северу области опустится до минус 5…10 градусов, местами – до минус 15…20, по югу будет от нуля до минус 5, местами около минус 10. Днем температура составит плюс 5…10 градусов, местами по крайним северным районам – около нуля.

В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров секунду. Термометры ночью покажут 3…5 градусов ниже нуля, днём – плюс 7…9, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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