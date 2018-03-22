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сегодня, 14:56 20

Российское правительство обсуждает возможность повышения подоходного налога

Российское правительство обсуждает возможность повышения подоходного налога
Фото: inkazan.ru

На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение размера налогов для россиян. Предполагается, что повышение составит 2 % – с 13 до 15 %. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания.

Но при этом они расходятся в трактовке итогов совещания: одни говорят, что решение принято, другие утверждают, что дискуссия еще продолжается.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отмечает, что в правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока находятся на уровне предложений.

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников – обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ – и для всей экономики – снизить страховые взносы до 22 % в обмен на рост НДС до тех же 22 %. Маневры пока не поддержаны, говорят оба чиновника.

Помимо этого, на совещании обсудили возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10 %, которая распространяется на товары для детей, продовольствие и медицинские препараты.

К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 миллиардов рублей. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, объяснял федеральный чиновник, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной.

Льготную ставку Минфин предлагает заменить прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое универсальное пособие для бедных, говорят два чиновника.

Однако, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, повышение налогов ударит по доходам населения и потреблению. Потребление было одним из драйверов роста экономики в 2017 году. Но в 2018-м, опасается она, дополнительные налоги и сборы могут свести такой рост на нет: повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС – двойной удар по населению: с одной стороны, снизит их доходы, а с другой – увеличит цены. Обнуление НДФЛ для бедных и прямая субсидия должны помочь им, говорит она, но рост цен и налоговая нагрузка могут привести к росту числа бедных и сокращению среднего класса.

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#российская власть #экономика

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8 марта, 00:10
Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Иниянь

    Иниянь
    2 часа назад

    Чтоб вы сдохли твари!!!

  • Иниянь

    Иниянь
    2 часа назад

    Чтоб вы сдохли твари!!!

  • Это да 64

    Это да 64
    2 часа назад

    Что выбрали то и получите, так получается. Дальше будут сюрпризы.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Сделать достойные зарплаты и пенсии и хватит придумывать разного рода субсидии,хватит унижать народ,подачками с барского стола.

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    пожелания те же

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Выболры прошли успешно - КАРТ БЛАНШ получен!!!

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Пр голо сувались как надо?

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    Главное сделать правильный выбор

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Молодцы Россияне! Проголосовали за кого надо! (нет)

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    1 час назад

    Чего и следовало ожидать после перевыборов....

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Когда же вы нажрётесь кровососы во главе с "любимым народом" царём??? А как вы думаете, граждане, почему этот налог называется ПОДОХОДНЫМ? Да потому, что его обязаны платить все граждане пока не ПОДОХНУТ!

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    а что так мало? сразу 50% забирайте.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Вот выбрали бы Собчак, налоги бы вообще отменили.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Ну да: оклады бюджетниками увеличили на 4%.

    Повышайте теперь НДФЛ до 15%, чего уж.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Гы-гы ... еще бюллетени до конца не подсчитали, уже налоги повышают!

    А еще тут некоторые мечтают, чтобы Медведева в отставку отправили ... путинойды блин такие смешные, они реально думали, что после перевыборов царя, что-то изменится.

  • Хмык

    Хмык
    57 минут назад

    Наверное думают поднять до 146 процентов. Для тех у кого доход меньше 300 тыс. в год. А у кого больше 300 тыс. в день - вообще налоги отменить.

    Ибо...

    Ну, к этому, повышение пенсионного возраста

    Помощь братским Сирии и Донецку

    ... в общем, у правительства много задумок по улучшению жизни кремлевских россиян.

  • NEOS

    NEOS
    55 минут назад

    Вот почему-то слышится возмущение...это недостойное поведение настоящего, ответственного гражданина России! в условиях мирового кризиса и экономической блокады - мы должны, мы просто обязаны включить все внутренние резервы! в конце концов: что такое эти несчастные 2% для каждого из нас? Сущие копейки! А для Родины - это огромное подспорье! Так победим же врага в его логове не выходя из окопа! А самым лучшим полководцем для нас, ведущим по полям политических сражений к победе - будет фельдмаршал баек и прибауток - краснобай и балагур Волков! Совсем недавно он одержал очередную яркую, оглушительную, убедительную викторию на выборах президента 2018!

    И, да...Вы ещё, видимо, не слышали...В числе прочего, на правительстве, одновременно с подоходным, обсуждается вопрос о повышении НДС...с 18 до 22%...так ударим же автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

  • NEOS

    NEOS
    54 минуты назад

    АКЦИОнер

    Гы-гы ... еще бюллетени до конца не подсчитали, уже налоги повышают!

    А еще тут некоторые мечтают, чтобы Медведева в отставку отправили ... путинойды блин такие смешные, они реально думали, что после перевыборов царя, что-то изменится.



    глупости говорите...о переменах думали как раз грудинисты...запутинцы такие фантазии в голове не держат...

  • троль здесь

    троль здесь
    14 минут назад

    власти ведут страну к гражданской войне?

  • NEOS

    NEOS
    5 минут назад

    троль здесь

    власти ведут страну к гражданской войне?



    разжигаете? так я вас предупреждаю - топор наточен, провод оголён! и есть у нас немало одиночек, где будет каждый говорун казнён!

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