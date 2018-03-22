Российское правительство обсуждает возможность повышения подоходного налога

Фото: inkazan.ru

Но при этом они расходятся в трактовке итогов совещания: одни говорят, что решение принято, другие утверждают, что дискуссия еще продолжается.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отмечает, что в правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока находятся на уровне предложений.

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников – обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ – и для всей экономики – снизить страховые взносы до 22 % в обмен на рост НДС до тех же 22 %. Маневры пока не поддержаны, говорят оба чиновника.

Помимо этого, на совещании обсудили возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10 %, которая распространяется на товары для детей, продовольствие и медицинские препараты.

К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 миллиардов рублей. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, объяснял федеральный чиновник, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной.

Льготную ставку Минфин предлагает заменить прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое универсальное пособие для бедных, говорят два чиновника.

Однако, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, повышение налогов ударит по доходам населения и потреблению. Потребление было одним из драйверов роста экономики в 2017 году. Но в 2018-м, опасается она, дополнительные налоги и сборы могут свести такой рост на нет: повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС – двойной удар по населению: с одной стороны, снизит их доходы, а с другой – увеличит цены. Обнуление НДФЛ для бедных и прямая субсидия должны помочь им, говорит она, но рост цен и налоговая нагрузка могут привести к росту числа бедных и сокращению среднего класса.