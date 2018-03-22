В Завитинске на три месяца закрыли кафе без туалета

Сотрудники амурского Роспотребнадзора выявили нарушения в ходе проведения внеплановой проверки кафе Love. В заведении неправильно хранили продукты, а также в нем нет туалета для посетителей. Найдено и множество других нарушений. В итоге кафе временно закрыли.

Оказалось, что в заведении готовили сложные вторые блюда, салаты, кулинарные изделия, однако там имеется только одно производственное помещение, в котором обрабатывают сырые и готовые продукты, отсутствуют специально оборудованные цеха или участки для раздельной обработки продуктов. Набор помещений кафе не соответствует мощности организации.

При работе технологического оборудования в производственном помещении кафе не исключен контакт сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, используемое оборудование, инвентарь не промаркирован, не закреплен за местом применения.

Также не соблюдалось товарное соседство при хранении пищевых продуктов – сырые и готовые продукты хранились вместе. Продукция готовилась партиями без учета её спроса – в холодильной витрине хранилась продукция (салаты, вторые блюда, пирожные с кремом с признаками порчи, на столах хранилась кулинарная продукция (пирожки, чебуреки и так далее), дата изготовления которых не известна. Отсутствует туалет для посетителей.

В связи с угрозой жизни и здоровья граждан было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Кафе запрещено вести деятельность в течение 90 суток.

Ситуация по устранению нарушений требований санитарного законодательства находится на контроле управления Роспотребнадзора по Амурской области.