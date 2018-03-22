Амурчане добывали коноплю зимой и делали из нее гашишное масло на продажу

Фото: nature.baikal.ru

Житель Благовещенска обнаружил в окрестностях села Бибиково Благовещенского района заросли конопли и уговорил своих знакомых собрать ее, изготовить гашишное масло и продавать его в областном центре. Суд признал его виновным в пересылке и сбыте наркотиков, совершенных группой лиц.

К добыче и сбыту гашишного масла организатор привлек местного жителя и благовещенца. Первый должен был собирать дикорастущую коноплю и делать гашишное масло, второй искать покупателей на наркотик. Организатор взял на себя пересылку незаконного препарата. Он обещал за каждый проданный грамм платить подельникам по 100 рублей.

Работать они начали в феврале 2015 года. Житель села Бибикова выехал в поле, собрал пакет конопли, а затем в лесу изготовил из нее не менее 0,114 грамма гашишного масла. Наркотик он сначала спрятал на приусадебном участке в селе, а потом положил в пакет с продуктами и передал водителю автобуса для организатора их преступной группы. Водитель не знал, что перевозит наркотики.

Организатор в тот же день расфасовал гашишное масло в медицинский шприц и передал его третьему участнику группы. Последний уже на следующий день продал наркотик жителю Благовещенска, у которого этот шприц нашли сотрудники областного управления ФСКН.

Следующая партия наркотиков была добыта аналогичным образом. На этот раз житель Бибикова произвел 2,189 грамма.

Эту партию за 1 200 рублей продали гражданину, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Он добровольно выдал сотрудникам УФСКН два полимерных свертка с гашишным маслом.

Непосредственный продавец наркотиков свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд установил такие смягчающие обстоятельства, как состояние его здоровья, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, положительные характеристики, наличие грамот и дипломов, его молодой возраст. Отягчающие обстоятельства не были установлены.

В итоге суд приговорил благовещенца по совокупности преступлений к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.