В Приамурье к труду и обороне подготовятся несколько сот человек

Фото: sch183.mskobr.ru

В конце марта в Амурской области пройдет зимний фестиваль ГТО. Участники будут вязать туристические узлы на скорость, подтягиваться, прыгать и плавать.

Зимний фестиваль ГТО-2018 пройдет 28 марта в спортивно-оздоровительном комплексе Белогорья. Участниками регионального этапа станут победители и призеры муниципального этапа фестиваля. Команды будут состоять из 10 человек в возрасте от 11 до 39 лет. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 300 человек из 29 муниципальных образований области.

В программе: вязка туристических узлов за одну минуту, поднимание туловища, подтягивание, прыжки в длину, наклоны вперед и плавание на дистанцию 50 метров.

Победители получат грамоты, медали и кубки.