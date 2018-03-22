Российский миллиардер оплатил амурским детям отдых в Анапе

Фото: szn.amurobl.ru

Шесть воспитанниц социальных учреждений Приамурья побывали во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Амурчанки впервые стали участницами проекта, созданного благотворительным фондом Алишера Усманова, который занимает 5-ю строчку в списке Forbes среди богатейших людей страны.

По словам организаторов, проект готовит подростков от 11 до 18 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни и выбору профессиональной сферы. Чтобы попасть на мероприятие в центр Анапы, воспитанники социальных учреждений Приамурья должны были прослушать присланные организаторами вебинары.

Среди предложенных тем были: финансовая грамотность, социальное проектирование, дизайн, право, ораторское искусство и многие другие. Затем дети выполняли различные задания, по результатам которых выбирали участников выездного мероприятия в одном из крупных оздоровительных центров страны.

В Амурской области отобрали 6 воспитанниц из благовещенского детского дома и белогорского центра «Радуга», которые в числе 100 ребят из 15 регионов страны отправились в Анапу на профориентационную встречу «Старт в яркую жизнь». В центре на Черноморском побережье девочки прожили две недели. Программа встречи была направлена на успешную реализацию детей, развитие их коммуникативных навыков и талантов, сообщает пресс-служба областного минсоцзащиты. Девочки познакомились с ребятами из других регионов страны, рассказывали о себе, объединялись с единомышленниками в команды, чтобы в дальнейшем подготовить совместные выступления.

Также дети проходили квест, учились формулировать план действий по получению профессии своей мечты, проектировали город будущего, учились быть предпринимателями. Интересные и успешные люди проводили для ребят различные мастер-классы, дебаты, занятия.