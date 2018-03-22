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сегодня, 13:00 8

Российский миллиардер оплатил амурским детям отдых в Анапе

Российский миллиардер оплатил амурским детям отдых в Анапе
Фото: szn.amurobl.ru

Шесть воспитанниц социальных учреждений Приамурья побывали во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Амурчанки впервые стали участницами проекта, созданного благотворительным фондом Алишера Усманова, который занимает 5-ю строчку в списке Forbes среди богатейших людей страны.

По словам организаторов, проект готовит подростков от 11 до 18 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни и выбору профессиональной сферы. Чтобы попасть на мероприятие в центр Анапы, воспитанники социальных учреждений Приамурья должны были прослушать присланные организаторами вебинары.

Среди предложенных тем были: финансовая грамотность, социальное проектирование, дизайн, право, ораторское искусство и многие другие. Затем дети выполняли различные задания, по результатам которых выбирали участников выездного мероприятия в одном из крупных оздоровительных центров страны.

В Амурской области отобрали 6 воспитанниц из благовещенского детского дома и белогорского центра «Радуга», которые в числе 100 ребят из 15 регионов страны отправились в Анапу на профориентационную встречу «Старт в яркую жизнь». В центре на Черноморском побережье девочки прожили две недели. Программа встречи была направлена на успешную реализацию детей, развитие их коммуникативных навыков и талантов, сообщает пресс-служба областного минсоцзащиты. Девочки познакомились с ребятами из других регионов страны, рассказывали о себе, объединялись с единомышленниками в команды, чтобы в дальнейшем подготовить совместные выступления.

Также дети проходили квест, учились формулировать план действий по получению профессии своей мечты, проектировали город будущего, учились быть предпринимателями. Интересные и успешные люди проводили для ребят различные мастер-классы, дебаты, занятия.

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#дети #жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Отобрал деньги у налогоплательщиков и купил путёвки в Анапу?

    Он наверно ещё и на этом заработает?

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Имя себе зарабатывает и карму отмывает)))

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    не исключено, что лагерь его))))

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    Человек сделал доброе дело и то осуждаете... сами хоть что нибудь сделали... не угодишь

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    Папайя

    Человек сделал доброе дело и то осуждаете... сами хоть что нибудь сделали... не угодишь



    Да ладно... дай мне его миллиарды, я весь Благ вывезу на Канары... и детей тоже )))) Власть расходы компенсирует

  • dikan

    dikan
    2 часа назад

    Причем тут миллиарды,ты хотя бы сотню закинь на лечение детей, которые в этом нуждаются

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    dikan

    Причем тут миллиарды,ты хотя бы сотню закинь на лечение детей, которые в этом нуждаются



    Ты путину напиши, пусть вместо виолончелей больному ребенку хотя бы сотню тысяч закинул

    И это посмотри, сердешный, там "соток" на всех больных детей России хватит.



    » Mehta , сегодня, 15:26

    NEOS

    Соединенные Штаты заморозили личные счета Владимира Путина



    И заодно попроси денег для детей у Ротынберхов, Тимченков, Сеченых... список большой, не ленись, денег на всю Россию хватит

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    dikan

    Причем тут миллиарды,ты хотя бы сотню закинь на лечение детей, которые в этом нуждаются



    Я удивляюсь вашему разумению)))..

    Неужели Соловьёв и Шейнин сделали своё дело и в вас начисто отсутствует интеллект?...

    Миллиарды уворованы с помощью махинаций с бюджета, потому и не жалко оплатить несчастные путёвки!

    А 100 рублей, которые вы предлагаете отослать от себя лично, будут заработаны своим собственным трудом и ещё и оплаченным в разы меньше!

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