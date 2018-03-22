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сегодня, 12:08 15

Глава Свободного рассказал о развитии города и слухах о судимости

Глава Свободного рассказал о развитии города и слухах о судимости
Фото: пресс-служба Свободного

Юрий Романов поделился планами реконструкции Свободного, рассказал, на что планируют потратить миллиарды рублей и о привлечении молодежи в город президентского внимания. Также глава города опроверг информацию о наличии у него судимости, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

О реконструкции

– Уже в этом году в Свободном начнется масштабная реконструкция стоимостью более 48 миллиардов рублей. Скоро у нас развернется масштабное строительство, а перед этим уже проведена большая подготовка. В этом году на объекты придет 5 миллиардов рублей. Конечно, все ждут этих перемен, в том числе я — как житель Свободного и глава города. Когда исполнял обязанности главы города, вышел после совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, на котором был вместе с губернатором, и ущипнул себя: про наш ли город говорят?! На развитие Свободного придут миллиарды?! Нам многие завидуют: такие деньги! А мы сегодня не можем найти средства на покупку новых насосов или бурение одной-двух скважин. Конечно, перемены придут, но до этого времени мы должны поддерживать уровень жизни горожан: обеспечивать их теплом, чистой водой, заниматься благоустройством во дворах и на улицах. В этом году у нас в планах реконструкция объектов ЖКХ, коллектора по Шатковской, начало строительства пристройки к детсаду, реконструкция здания женской консультации. В планах в этом году возвести три пришкольных стадиона. Ну а в будущем — строительство новых школ, больницы, легкоатлетического манежа.

Фишкой нашего города станет молодежь

– Нам надо оставить в Свободном молодежь. Пусть она работает в Газпроме, в малом или среднем бизнесе. Если молодые уедут, то никакого процветания быть не может — без молодежи у города просто нет будущего. Для кого мы все это делаем? Кто будет развивать город? Кто будет работать на этих современных предприятиях? Поэтому на мозговом штурме в «Сколково» мы придумали открыть вуз. До того как Газпром зашел в Свободный, его ведь не было практически нигде на Дальнем Востоке. И нефтепереработка, и газопереработка были представлены не в таком объеме, как сейчас. А сейчас эти сферы открывают большие перспективы. Однако высших учебных заведений такого профиля за Уралом нет.

Нам хотелось бы, чтобы такой вуз был в Свободном, и мы совместно с Газпромом постараемся его создать. Когда начнется комплексное развитие города, ситуация станет улучшаться — мы сделаем все, чтобы молодежи здесь было интересно и комфортно. Сейчас конструкторское бюро «Стрелка» создает стратегию пространственного развития Свободного, мы встречаемся, обсуждаем идеи. Самые интересные внедрим у нас: новое зонирование, новые объекты и прочее. Порой, чтобы сделать город уютнее, не надо много денежных средств — нужна инициатива от самих людей, особенно молодежи, ведь это наше будущее.

О любви к своему городу

– Мне наш город вообще нравится! Люблю я его. Хочу, чтобы по Свободному люди с удовольствием ходили пешком. Если житель из одного конца города сможет комфортно пройти в другой – это дорогого стоит. А для этого нужны новые тротуары, освещение, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, скверы, парки. У нас сейчас в некоторых районах вообще ходить опасно: ни дорог, ни фонарей. Да что там тротуары – надо в каждом дворе порядок наводить. Но свободненцы должны понимать: деньги деньгами, но они и сами должны любить свой город и следить за порядком.

Также Юрий Романов рассказал о том, как идёт переселение из ветхого жилья – не так быстро, как хотелось бы, но программу собираются успешно завершить к 2020 году. Кроме этого, в планах – реконструкция котельной № 1 и постройка канализационных очистных сооружений стоимостью около миллиарда рублей. Глава города планирует провести реконструкцию бывшего Дома культуры железнодорожников, цена вопроса — около 500 миллионов рублей.

Грязные пиар-технологии

Перед выборами конкуренты Юрия Романова активно распространяли информацию о судимости главы Свободного.

– Конкуренты растиражировали эту информацию по городу, писали в соцсетях, даже в суд пошли. Я уже устал брать справки из информационного центра МВД России. А это единственный в стране орган, который подтверждает наличие или отсутствие у гражданина судимости.

Я избирался депутатом горсовета, был кандидатом в депутаты регионального заксобрания, два раза был главой района, теперь руковожу Свободным. И всегда все документы были в порядке. Мои оппоненты – просто пиарщики. У нас разные с ними задачи: им – попиариться. А у меня – сделать город благоустроенным и комфортным.

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#жизнь #работа #Свободный #финансы #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад



    "Конкуренты растиражировали эту информацию по городу, писали в соцсетях, даже в суд пошли.



    ну а кому же еще ее распространять?



    Я уже устал брать справки из информационного центра МВД России. А это единственный в стране орган, который подтверждает наличие или отсутствие у гражданина судимости.



    Ну почему только он , сам можешь прямо заявить: Я не когда не отбывал срок.

    Чего юлить?



    Я избирался депутатом горсовета, был кандидатом в депутаты регионального заксобрания, два раза был главой района, теперь руковожу Свободным. И всегда все документы были в порядке. Мои оппоненты – просто пиарщики. У нас разные с ними задачи: им – попиариться. А у меня – сделать город благоустроенным и комфортным.



    Вона че. Ну да. Так то и запамятовать можно про турьму. А документы помотрел: В порядке всё

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    Короче ясно-понятно всё.

    Прямого ответа мы не услышали.

  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    СКАЗА ЛБЫ ЧТО Я НЕ БЫЛ СУДИМ, А ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ БЫЛ НО ВСЁ МЫТО КРЫТО. ДА И БОЛЬШЕ ОН БАБЛО ЛЮБИТ , ОБРАДЫВАЛСЯ СКОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОЙДЁТ ФИНАНСОВ И ПОДСЧИТАЛ СКОЛЬКО В ЕГО КОРМАНАХ ОСЯДЕТ.

  • Аня2828

    Аня2828
    4 часа назад

    да ну еслиб был судим дак он столько лет бы на всяких должностях был бы, и где были те органы и суды и фсб и тп, да за столько лет давно бы уже вскрылось, а так явно грязные игры пиарщиков

  • кулибин

    кулибин
    4 часа назад

    «Это не Ваша заслуга, а наша недоработка» Ф.Э.Дзержинский

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    ПОКА КОМАНДЫ ВАС НЕТ ЕГО ОРГАНЫ ТРОГАТЬ НЕ БУДУТ И ПОДНИМАТЬ ДОСЬЕ ТОЖЕ.

  • Киса Воробьянинов

    Киса Воробьянинов
    3 часа назад

    плаааачуууууу)))))) от смеха)))))))))святой)

  • унылый и злой

    унылый и злой
    3 часа назад

    Написано так, будто он привлек деньги в Свободный. Сам пиариться за чужой счёт, а других пиарщиков обвиняет.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Снятая судимость считается законом отсутствующей судимостью. Разве эта единственная точка МВД против закона пойдет на восстановление снятой судимости? Конечно эта точка МВД выдаст документ об отсутствии судимости.

    Что-то Романов недоговаривает. Действительно тут верно пишут мол не надо ходить за документами в ТОЧКУ МВД, а просто самому сказать мол "Я НЕ СУДИМЫЙ"

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    возможно он и не святой, как тут пишут в комментах, но не суди и не судим будешь. вас самих проверить хорошенько, так тоже найдется чемоданчик со старым бельишком. хочу спросить у оппозиции: не в заслугу Романову - а есть другая альтернатива ему, есть святой в этом городе, о котором до сих пор никто ничего не знает и вдруг при нем сразу все заживут праведно?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Nikodim

    возможно он и не святой, как тут пишут в комментах, но не суди и не судим будешь. вас самих проверить хорошенько, так тоже найдется чемоданчик со старым бельишком. хочу спросить у оппозиции: не в заслугу Романову - а есть другая альтернатива ему, есть святой в этом городе, о котором до сих пор никто ничего не знает и вдруг при нем сразу все заживут праведно?



    Ну я святой и что?

    Типа ага и вот тебя щас как Романова замараем?

    Да марай. Мне похер маранье. Вот и Романов так-же.

    Тут мнение свое надо о Романове иметь. Вот это и важно.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Нормальный мужик, работай.Нам хоть из золото, деревянный бедет через пару недель.Себя научиьесь уважать, живём все дерме и всех устраивает.Россия одним словом.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    Nikodim

    возможно он и не святой, как тут пишут в комментах, но не суди и не судим будешь. вас самих проверить хорошенько, так тоже найдется чемоданчик со старым бельишком. хочу спросить у оппозиции: не в заслугу Романову - а есть другая альтернатива ему, есть святой в этом городе, о котором до сих пор никто ничего не знает и вдруг при нем сразу все заживут праведно?



    это мы считаем так, что воры да уголовники у власти это норма.

    а вот в Китае, на инвестиции которого мы так надеемся и уповаем, так не считают.

    поэтому там сто раз и думают прежде чем сюда с баблом заходить.

    Пока в основном думают.Наши балоболят.Люди уши развешивают. Работа идет.Результат ноль.

  • Sonay25

    Sonay25
    1 час назад

    удален

  • Sonay25

    Sonay25
    52 минуты назад

    вот это да,удалили, что не понравилась правда?

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