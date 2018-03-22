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Благовещенский урбанист раскритиковал воплощение проекта «Городская среда»

Благовещенский урбанист раскритиковал воплощение проекта «Городская среда»

В Благовещенске определена общественная территория, подлежащая благоустройству по проекту «Формирование современной городской среды». Лидеры рейтинга, в числе которых и Амурская область, получат 1 миллиард рублей. Благовещенский урбанист Игорь Кольцов считает, что хорошая идея идет в неправильном направлении.

Как сообщила «Российская газета», в правительстве страны принято решение, что экономия около 1 миллиарда рублей будет распределена в ряде регионов. «В первую очередь, конечно, это коснется тех регионов, которые стали лидерами по эффективности освоения этих средств», – отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Лидерами рейтинга по итогам 2017 года стали шесть субъектов: Московская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика и Красноярский край, Амурская и Свердловская области. В Амурской области проект реализуется в шести городах – это Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный и Тында. В областном центре объектом формирования современной городской среды жители выбрали парк Дружбы.

Один из инициаторов создания центра прикладной урбанистики, эксперт по развитию городских систем благовещенец Игорь Кольцов подвергает сомнению правильность выбора объектов для благоустройства. Он внимательно изучил территории, участвовавшие в голосовании. Кстати, вопросы вызвала и организация голосования: «18 марта я побывал на пяти избирательных участках, и ни на одном не было и намека на голосование за пространство. Голосовали только те, кто спрашивал, где можно принять участие в голосовании по проекту "Городская среда". Что мешало поставить баннеры, навигацию и реально собрать мнение жителей? Теперь самое интересное: количество голосов. Потому как голоса отдали больше 60 000 человек. Каким образом?» – спрашивает Игорь.

Игорь Кольцов, по его словам, не сомневался, что в опросе победит парк Дружбы. «Это очень слабый проект. У парка, как ни у одного места в Благовещенске, есть своя культура, свой дух. Я был на открытии парка в далеких 90-х. Был, когда там тусовалась вся молодежь в нулевых. Видел, как он пришел в запустение и как ОКЦ дал ему новую жизнь. Мне больно смотреть на проект в виде покраски в жёлтый и синий. Это же какое пересечение: парк, посвященный дружбе России с Китаем, на территории которого находятся шашлычки, и православный храм, да еще и все строения выкрашены в цвета братьев-украинцев! Вот это реальное пересечение культур, и все это увенчано огромным телеэкраном, – говорит Игорь Кольцов. – В городе уже провалили множество крутых культурных проектов типа динозавров или городской усадьбы в парке, так ещё и сейчас потеряют хороший парк».

В рассмотренных проектах Игорь нашел и положительный пример. Это проект благоустройства сквера в переулке Крестьянский. «Проект хороший, учтен культурный код в виде военной части. Но горожанам и администрации он не нужен», – сожалеет специалист.

«Учитывая свой опыт проектирования городских пространств на западе России, я не раз предлагал помощь, но администрации не нужно мнение человека, который может осудить и не согласиться. Им нужно, чтобы все хлопали в ладоши от того, что они стены красят», – заключил Игорь.

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#городская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Тундра

    Тундра
    3 часа назад

    Надо привести строения в порядок, сдать их в пользование, сохранив идею парка Дружба, китайский колорит, добавить в галереях национальную китайскую живопись, орнаменты, а не переделывать совсем на другой лад. Еще ьы доьавить бесплатных детских развлекашек, а то каждый метр парка за деньги.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Тундра

    Надо привести строения в порядок, сдать их в пользование, сохранив идею парка Дружба, китайский колорит, добавить в галереях национальную китайскую живопись, орнаменты, а не переделывать совсем на другой лад. Еще ьы доьавить бесплатных детских развлекашек, а то каждый метр парка за деньги.



    И березки посадить. Ну, или "пару карагачей"...

  • OT

    OT
    3 часа назад

    У нас важно выгодное освоение финансов, а не ценностная суть в осваиваемом.

    Это беда капитализма травмирующая не только культуру, а и жизнь.

    Едросы для этого и едросы.

  • Eweweb

    Eweweb
    2 часа назад

    Полностью согласен! Проекты все (не только этот) просто отвратительны! Плакать хочется от того, что средства просто УГРОБЯТ на этот "сельский праздник убожества"

  • OlgaIv

    OlgaIv
    2 часа назад

    Полностью поддерживаю эксперта. Проект ужасный. И люди голосовали не за проект, а за район свой, не вдаваясь особо в подробности. И без голосования можно было понять какой участок победит, простым пересчетом проживающих.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Myxira

    Тундра

    Надо привести строения в порядок, сдать их в пользование, сохранив идею парка Дружба, китайский колорит, добавить в галереях национальную китайскую живопись, орнаменты, а не переделывать совсем на другой лад. Еще ьы доьавить бесплатных детских развлекашек, а то каждый метр парка за деньги.



    И березки посадить. Ну, или "пару карагачей"...



    ага и церковь модернизировать под китайскую пАгоду, штоп соответствовала концепции )))

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Соглашусь с мнением Игоря Кольцова относительно сквера в переулке Крестьянский.

    Только в одном он не прав - этот проект не нужен администрации, а горожанам, пожелавшим проголосовать за сквер просто тупо не предоставили такой возможности.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Не знаю, кого как, а меня убила эта фраза:

    «В первую очередь, конечно, это коснется тех регионов, которые стали лидерами по эффективности освоения этих средств», – отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

    Лидерами рейтинга по итогам 2017 года стали шесть субъектов: Московская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика и Красноярский край, Амурская и Свердловская области.

    И, странный вопрос: Сколько же действительно списали бабла на постройкудвух заборов и маленького пятачка с пенопластовыми фигурками? Илив отчетах области в Москву мы уже давно в шоколаде купаемся?

    А насчет самой темы ветки, то тут и обсуждать то особо нечего. Умеющие строить только заборы ничего хорошего и не придумают

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Почему жителям не дают возможности высказать свои пожелания по благоустройству территории? Почему жители микрорайона должны "проглатывать" то, что "плохо сварено"? Какие-то бестолковые переделки существующих строений. Лишь бы средства вложить в карман нужной компании? Выбор должен быть у людей хотя бы из двух-трех вариантов. И для детей было бы неплохо игровую зону оформить, её почему-то на проекте вообще не заметно. Опять будут очередные кафейно-шашлычные "развлечения" для взрослых, а дети пускай пыль глотают в клетках, называемых "лабиринтами" за немалую сумму вознаграждения продавцам услуг.

    Считаю, что этот вопрос следует обсудить с жителями, прежде, чем начинать реконструировать объекты. Мне, например, жалко очень китайские крыши.

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