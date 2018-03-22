Благовещенский урбанист раскритиковал воплощение проекта «Городская среда»

В Благовещенске определена общественная территория, подлежащая благоустройству по проекту «Формирование современной городской среды». Лидеры рейтинга, в числе которых и Амурская область, получат 1 миллиард рублей. Благовещенский урбанист Игорь Кольцов считает, что хорошая идея идет в неправильном направлении.

Как сообщила «Российская газета», в правительстве страны принято решение, что экономия около 1 миллиарда рублей будет распределена в ряде регионов. «В первую очередь, конечно, это коснется тех регионов, которые стали лидерами по эффективности освоения этих средств», – отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Лидерами рейтинга по итогам 2017 года стали шесть субъектов: Московская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика и Красноярский край, Амурская и Свердловская области. В Амурской области проект реализуется в шести городах – это Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный и Тында. В областном центре объектом формирования современной городской среды жители выбрали парк Дружбы.

Один из инициаторов создания центра прикладной урбанистики, эксперт по развитию городских систем благовещенец Игорь Кольцов подвергает сомнению правильность выбора объектов для благоустройства. Он внимательно изучил территории, участвовавшие в голосовании. Кстати, вопросы вызвала и организация голосования: «18 марта я побывал на пяти избирательных участках, и ни на одном не было и намека на голосование за пространство. Голосовали только те, кто спрашивал, где можно принять участие в голосовании по проекту "Городская среда". Что мешало поставить баннеры, навигацию и реально собрать мнение жителей? Теперь самое интересное: количество голосов. Потому как голоса отдали больше 60 000 человек. Каким образом?» – спрашивает Игорь.

Игорь Кольцов, по его словам, не сомневался, что в опросе победит парк Дружбы. «Это очень слабый проект. У парка, как ни у одного места в Благовещенске, есть своя культура, свой дух. Я был на открытии парка в далеких 90-х. Был, когда там тусовалась вся молодежь в нулевых. Видел, как он пришел в запустение и как ОКЦ дал ему новую жизнь. Мне больно смотреть на проект в виде покраски в жёлтый и синий. Это же какое пересечение: парк, посвященный дружбе России с Китаем, на территории которого находятся шашлычки, и православный храм, да еще и все строения выкрашены в цвета братьев-украинцев! Вот это реальное пересечение культур, и все это увенчано огромным телеэкраном, – говорит Игорь Кольцов. – В городе уже провалили множество крутых культурных проектов типа динозавров или городской усадьбы в парке, так ещё и сейчас потеряют хороший парк».

В рассмотренных проектах Игорь нашел и положительный пример. Это проект благоустройства сквера в переулке Крестьянский. «Проект хороший, учтен культурный код в виде военной части. Но горожанам и администрации он не нужен», – сожалеет специалист.

«Учитывая свой опыт проектирования городских пространств на западе России, я не раз предлагал помощь, но администрации не нужно мнение человека, который может осудить и не согласиться. Им нужно, чтобы все хлопали в ладоши от того, что они стены красят», – заключил Игорь.