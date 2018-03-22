Уголовное дело благовещенца, убившего экс-супругу в детсаду, направили в суд

Следствие установило, что 22 ноября 2017 года обвиняемый, находясь по месту жительства его бывшей супруги в комнате общежития, расположенного по улице Нагорной в городе Благовещенске, угрожал ей убийством. Поводом для угроз стало на почве ранее возникшей между ними ссоры, обусловленной нежеланием женщины продолжать с ним совместную семейную жизнь.

После этого 27 ноября 2017 года около 11 часов в тамбуре здания детского сада, расположенного по улице Октябрьской, обвиняемый нанес множественные удары ножом в грудь бывшей супруги. С проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и повреждением внутренних органов женщина была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, потерпевшая скончалась 8 декабря 2017 года. У погибшей остался маленький ребенок, отцом которого является обвиняемый.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, но отказался от дачи показаний.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.