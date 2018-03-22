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сегодня, 11:26 4

Какой-то Чернобыль: жители Тайваня в Благовещенске жалуются на черный снег

Какой-то Чернобыль: жители Тайваня в Благовещенске жалуются на черный снег

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась Анастасия, жительница дома, расположенного в районе Тайваня. Благовещенка пожаловалась на сажу от местной котельной, которая не дает людям нормально жить.

Анастасия проживает в доме по адресу: улица Строителей, 79/3. Проблемная котельная расположена как раз напротив. Девушка говорит, что живет здесь около 5 лет, однако проблеме с сажей, которая летит от котельной, лет 10. Летом это неактуально, чего не скажешь про зимний сезон.

«Окна откроешь на две минуты – все черное, дышать невозможно. Выходишь на улицу, глотаешь пыль. Говорят, там труба сильно короткая. Она в каком-то году сломалась, и ее не делают. Писали, жаловались… Говорят, приезжали и проверяли. Результат – все в норме. Ну, какая может быть норма, если даже на улицу выходить невозможно! В машину садишься, включаешь печку – на тебя все летит», – рассказывает Анастасия.

Горожанка отмечает, что к самой работе котельной претензий нет – в доме тепло зимой. Но проблема с сажей слишком серьезна. Она оседает в квартирах, на детских площадках и лавочках.

«Таксисты приезжают из города и говорят, что у нас какой-то Чернобыль. Снега белого мы даже не видели. Он выпадет – на утро выходишь, уже опять все черное», – сказала Анастасия.

Жильцы дома даже подумывают о том, чтобы обратиться с этой проблемой к президенту Владимиру Путину.

Чтобы получить комментарий, ИА «Амур.инфо» направило официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    29 минут назад

    Хоть бы подоконник помыла...

  • ООШШ

    ООШШ
    22 минуты назад

    Да вы разве не знали,что все вопросы решает Путин раз в год на конференции.

  • батарейка

    батарейка
    13 минут назад

    Зелёная папка?

  • matushka

    matushka
    4 минуты назад

    Напишите в инстаграм Козлову

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