В реке Деп Зейского района погибла рыба

В социальных сетях жители Зеи и Зейского района обмениваются видеозаписями, на кадрах которых видна погибшая рыба – мертвые щуки лежат на льду. Видео, по уверению авторов, снято на реке Деп.

«Такое явление называется замором рыбы. Оно происходит каждый год, но в разные годы количество погибшей рыбы сильно разнится. Это зависит от водности рек в весенний период, уровня воды, насыщенности почвы в бассейне этих рек. Отмечу, что грунтовые воды дают дополнительное питание любой реке. И чем меньше насыщенность водой, малоснежнее зима, тем выше вероятность заморов. Наши реки сильно промерзают, лед становится довольно значительной толщины, что и приводит к гибели рыбы. Это естественный процесс, и, к сожалению, мы от него никуда не денемся», – цитирует «Зейский вестник» начальника межрайонного отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления федерального агентства по рыболовству Владимира Толмачева.

В управлении постоянно обсуждается вопрос замора рыб, но, как отмечают специалисты, пока он остается открытым. Экологическое бедствие в этом году происходит из-за очень малоснежной и морозной зимы. Промерзли все перекаты и даже отдельные ямы, в которых рыба задерживается на зимовку. Речные обитатели оказались отрезанными от прямого питания реки водой, эти места стали менее насыщенными кислородом, поэтому и произошел замор.

Облегчить судьбу щук и других водных обитателей, которые зимуют в реках и озерах, могут не только специалисты, но и простые рыбаки. Для этого нужно насверлить лунки или небольшие проруби. Также можно провести искусственную аэрацию – опустить шланги и закачать воздух под лед. Но для этого нужно точно знать, где именно зимует та или иная рыба, говорят специалисты.