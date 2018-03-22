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сегодня, 11:09 1

Благовещенские предприниматели поехали учиться продвигать бизнес у китайцев

В Китайско-Российском центре делового сотрудничества в городе Хэйхэ стартовало обучение для благовещенских предпринимателей. Мероприятие проходит в седьмой раз. На протяжении двух дней участники смогут пройти обучение по развитию и продвижению своего бизнеса с помощью электронной коммерции.

Слушателям представится возможность получить новые знания в сфере электронной коммерции от высококвалифицированных преподавателей, провести сравнительный анализ китайско-российской электронной коммерции, изучить механизмы открытия магазина на «Таобао», процедуру регистрации в налоговом органе и оформления банковской карты. Занятия бесплатные и продлятся два дня.

Обучение стало возможным благодаря достигнутой договоренности между администрацией Благовещенска и правительством провинции Хэйлунцзян. Координатором по организационным вопросам является МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

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#Китай

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    18 минут назад

    Ну,да, таобао,оно конечно... Уметь продать... А кто и у кого будет учиться производить?

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