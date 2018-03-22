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сегодня, 10:59 0

В районе поселка Стойба закончили ремонт моста и закрыли ледовую переправу

21 марта в Амурской области после работы комиссии по обследованию состояния льда была закрыта технологическая ледовая на реке Мын в районе поселка Стойба в Селемджинском районе. Закрыли путь в связи с изменением структуры льда и выхода воды на поверхность.

Переправа была открыта для проведения ремонтных работ моста через реку Мын. Сейчас движение автотранспорта через реку осуществляется по отремонтированному мосту.

В настоящее время в Приамурье действует девять ледовых переправ. Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах по льду в необорудованных для этих целей местах.

В случае возникновения нештатных ситуаций звонить необходимо по номеру 101 – это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

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#транспорт

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