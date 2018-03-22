Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:53 0

В Тындинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки

В поселке Соловьёвск Тындинского района 21 марта около 22:00 в районе одного из домов по улице Советской произошло ДТП. В аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.

Предварительно установлено, что мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем Nissan Sunny, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся.

Пассажирка авто 1975 года рождения скончалась на месте, двое других пассажиров 1993 и 1988 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 450

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Уголовное дело благовещенца, убившего экс-супругу в детсаду, направили в суд

сегодня, 12:00
Общество

В районе поселка Стойба закончили ремонт моста и закрыли ледовую переправу

сегодня, 10:59
Происшествия 1

Амурчан напугали полыхающие поля в Чигирях (видео)
Происшествия

Очевидцы: на трассе Благовещенск – Белогорск опрокинулась фура (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь