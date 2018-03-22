В Тындинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки

В поселке Соловьёвск Тындинского района 21 марта около 22:00 в районе одного из домов по улице Советской произошло ДТП. В аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.

Предварительно установлено, что мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем Nissan Sunny, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся.

Пассажирка авто 1975 года рождения скончалась на месте, двое других пассажиров 1993 и 1988 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии, сообщает амурское управление МВД.