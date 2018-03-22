Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 1

Амурчан напугали полыхающие поля в Чигирях (видео)

Амурчан напугали полыхающие поля в Чигирях (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в селе Чигири. Очевидцы сообщают, что в населенном пункте горят поля.

«На самом деле, было очень страшно... Мы проезжали мимо и видели пламя высотой больше 2-х метров, это точно... Бедный мужчина с базы метался около своего забора со шлангом, пытаясь пролить траву около своей территории», – написали в комментариях к видео.

Видео: instagram.com/blag_dtp

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 марта в Чигирях проводился контролируемый отжиг.

«Он проводился согласно заявке администрации Благовещенского района в Чигирях. Окарауливание проводил отдельный пост по охране села Чигири, четыре человека и одна единица техники. Отожжено два гектара», – сказали в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ сообщает, что с 19 марта в Приамурье начал работу оперативный штаб по профилактике и тушению лесных пожаров на базе региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. Главные задачи штаба – мониторинг лесных пожаров и обеспечение оперативного реагирования всех заинтересованных служб в случае возникновения пожаров на всей территории Приамурья.

С 19 марта на всей территории области продолжается подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду: в большинстве районов начались профилактические отжиги, которые ведутся под контролем государственной противопожарной службы региона.

В некоторых районах (Тындинский, Селемджинский), где невозможно проводить отжиги из-за лежащего снежного покрова, продолжаются создание минерализованных полос, окашивание и очистка территории от травянистой растительности и мусора.

Согласно данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, по состоянию на утро 22 марта в Амурской области зарегистрировано 78 термоточек: все они совпадают с планами профилактических отжигов в районах.

Просмотров всего: 812

#интернет #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Уголовное дело благовещенца, убившего экс-супругу в детсаду, направили в суд

сегодня, 12:00
Происшествия

В Тындинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки

сегодня, 10:53
Происшествия

Очевидцы: на трассе Благовещенск – Белогорск опрокинулась фура (видео)

Происшествия 14

В Благовещенске автомобилист, уходя от погони, врезался в столб
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • matushka

    matushka
    8 минут назад

    Страшно было в том году, когда огонь надвигался на " Берёзки" и пожарных долго не было, дорогу не видно было

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь