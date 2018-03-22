Амурчан напугали полыхающие поля в Чигирях (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в селе Чигири. Очевидцы сообщают, что в населенном пункте горят поля.

«На самом деле, было очень страшно... Мы проезжали мимо и видели пламя высотой больше 2-х метров, это точно... Бедный мужчина с базы метался около своего забора со шлангом, пытаясь пролить траву около своей территории», – написали в комментариях к видео.

Видео: instagram.com/blag_dtp

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 марта в Чигирях проводился контролируемый отжиг.

«Он проводился согласно заявке администрации Благовещенского района в Чигирях. Окарауливание проводил отдельный пост по охране села Чигири, четыре человека и одна единица техники. Отожжено два гектара», – сказали в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ сообщает, что с 19 марта в Приамурье начал работу оперативный штаб по профилактике и тушению лесных пожаров на базе региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. Главные задачи штаба – мониторинг лесных пожаров и обеспечение оперативного реагирования всех заинтересованных служб в случае возникновения пожаров на всей территории Приамурья.

С 19 марта на всей территории области продолжается подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду: в большинстве районов начались профилактические отжиги, которые ведутся под контролем государственной противопожарной службы региона.

В некоторых районах (Тындинский, Селемджинский), где невозможно проводить отжиги из-за лежащего снежного покрова, продолжаются создание минерализованных полос, окашивание и очистка территории от травянистой растительности и мусора.

Согласно данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, по состоянию на утро 22 марта в Амурской области зарегистрировано 78 термоточек: все они совпадают с планами профилактических отжигов в районах.