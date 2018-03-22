На севере мокрый снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 марта

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22 марта в Амурской области без существенных осадков. Ветер с юго-востока разовьет скорость до 2-7, местами до 12 метров в секунду. Температура составит 6-11 градусов выше нуля.

На севере области местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Юго-восточный ветер подует с силой 2-7, в порывах до 12 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах +3...+8 градусов, местами – до минус 5.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.