Лихачей на дорогах будут наказывать с помощью фото и видео от граждан: обзор прессы

Фото: rg.ru

В Индии разоблачили женщину, несколько лет притворявшуюся мужчиной и дважды женившуюся; активные граждане получат статус свидетеля; опубликован список недвижимости Шувалова и Абрамовича, подлежащей конфискации. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала «Российская газета», где говорится о том, что вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным возможность сотрудников Госавтоинспекции останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов.

Прежний регламент, действовавший с 2009 года, разрешал проверять документы у водителей только на стационарных постах ДПС. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых, на дорогах промышляли мошенники, которые, переодевшись в полицейскую форму, останавливали машины для личных нужд. Во-вторых, у инспекторов не было планшетов и прочих гаджетов, с помощью которых можно было бы проверить документы. Поэтому проверить их можно было только на стационарном посту. Но время изменилось, бандитов в форме стало меньше, технологии упростили работу инспекторов на дороге, а сами стационарные посты уходят в прошлое.

Лично мне понравилось то, что «бандитов на дороге стало меньше».

Также в номере

И еще одно интересное сообщение на автотему. Эксперты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать водителей к ответственности на основании фотовидеоматериалов, отправленных гражданами. Но с некоторыми замечаниями. Например, предложено присвоить активным гражданам статус свидетеля. За ложные показания им будет грозить штраф от одной до полутора тысяч рублей, а за фальсификацию доказательств – уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или арест на срок до 4 месяцев.

Напишут же такое

Далее еженедельник «Аргументы неделi», рассказывающий о том, что в Англии опубликован список недвижимости Абрамовича и Шувалова, которые подлежат конфискации. С одной стороны, вроде бы и не жалко: пусть и богатые поплачут. С другой стороны – беспредел: в самой-то Англии всё это приобреталось законно. Для справки: всякого элитного жилья у российских парней в Лондоне больше чем на миллиард фунтов стерлингов.

Еще почти на двух страницах опубликованы рассуждения по поводу того, кто станет российским премьер-министром. Но вряд ли это интересно: главное ведь в том, кто стал президентом. Вы согласны?

Об этом пишут все

Приступаем к «Амурской правде». Читаем о том, что «Большинство амурчан выбрали Владимира Путина». При этом гарант Конституции набрал в регионе на 4 % голосов больше, чем на прошлых выборах. То есть любить президента стало на 4 % больше амурчан.

Ну это, пожалуй, главное. А еще обратите внимание на публикацию под рубрикой «Торговля» – ее подготовила Анна Дёрова. Здесь о том, что гипермаркеты выигрывают у малых предпринимателей.

Прочитал я про торговлю и опять вернулся к статье о том, что «Большинство амурчан выбрали Владимира Путина». И всё думаю: 4 % – это много или мало?

На посошок

Напоследок немного забавного из «Мира новостей». Здесь пишут о том, что в Индии арестовали женщину, которая притворилась мужчиной и женилась на двух других женщинах ради их денег.

Аферу удалось раскрыть после того, как на женщину пожаловались родственники ее первой жены. Она взяла у них 13 тысяч долларов якобы на собственный бизнес, а потом быстро развелась. Понятно, денег не вернув. По словам полицейских, ни одна из избранниц не заметила ничего странного, поскольку Сен всегда вела себя как мужчина, но никогда полностью не раздевалась и не вступала с ними в интимную связь.

«Мы не сразу поняли, в чем дело. Она выглядела как мужчина, но что-то было не так. И только после обследования стало понятно, что перед нами женщина», — сказал местной газете сотрудник полиции.

И вот всё бы ничего, да никак я не пойму: неужели нельзя это было уяснить в первую брачную ночь?