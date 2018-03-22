Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:15 14

В Благовещенске автомобилист, уходя от погони, врезался в столб

В Благовещенске автомобилист, уходя от погони, врезался в столб

В Благовещенске разбился автомобиль, водитель которого пытался скрыться от полицейских. Авария в районе пересечения улиц Зейской и Первомайской случилась утром в четверг, 22 марта. Toyota Cresta на скорости стала неуправляемой и врезалась в столб.

По предварительным данным, водитель не пострадал. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, человек, управлявший «тойотой», сел за руль нетрезвым. В микрорайоне Черемушки его заметил экипаж ДПС, автоинспекторы потребовали, чтобы водитель остановился. Но он прибавил скорость и попытался оторваться от преследования.

Погоня закончилась на Первомайской. Автомобилист не справился с управлением и врезался в электроопору. Машина получила критические повреждения.

Просмотров всего: 1826

#ДТП #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Уголовное дело благовещенца, убившего экс-супругу в детсаду, направили в суд

сегодня, 12:00
Происшествия

В Тындинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки

сегодня, 10:53
Происшествия 1

Амурчан напугали полыхающие поля в Чигирях (видео)
Происшествия

Очевидцы: на трассе Благовещенск – Белогорск опрокинулась фура (видео)

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Столб необходимо наградить!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Столб - красава. То-то утро жителей ул.Зейской началось с сирен и крякалок. Четыре экипажа таки загнали одного алконавта.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    2 часа назад

    Столбу объявить благодарность за помощь в поимке негодяя!

  • странаворов

    странаворов
    2 часа назад

    Это просто праздник какой-то. Смотрел бы и смотрел на это замечательное фото. Жаль отморозок выжил.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    хороший был "CREST.."

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Надо на столбах, деревьях заточки делать, или фото того транспорта, который они "задержали".

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ay

    Столб - красава. То-то утро жителей ул.Зейской началось с сирен и крякалок. Четыре экипажа таки загнали одного алконавта.



    Хренасе, от Черемушек до Первомайской гнали.

    Кабы не столб, наверное до сих пор бы гонялись.

    Поддерживаю предыдущих ораторов: столб наградить.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Предлагаю заслуженные столбы украшать передней частью задержанных ими автомобилей (или их скульптурными изображениями). По типу ростральных колонн.

  • Nexus

    Nexus
    1 час назад

    столб молодец! на вид скромный такой, а по факту практически даже не накренился. одной быдлошушлайкой меньше.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Машина получила критические повреждения.



    Жаль, что не алководятел!

    Сажать таких надо!

  • Ellen

    Ellen
    45 минут назад

    Nexus

    столб молодец! на вид скромный такой, а по факту практически даже не накренился. одной быдлошушлайкой меньше.



    Хоть и не накренился, но видимо подлежит замене. Проезжала в 10 часов, работали горэлектросети.

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    28 минут назад

    Родился в СССР

    Надо на столбах, деревьях заточки делать, или фото того транспорта, который они "задержали".



    И в полночь водить вокруг них хороводы... С песнопением.

  • full

    full
    2 минуты назад

    И Гайцы, как всегда не при делах. Что за страсть устроить гонялки по городу?

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь