В Благовещенске автомобилист, уходя от погони, врезался в столб

В Благовещенске разбился автомобиль, водитель которого пытался скрыться от полицейских. Авария в районе пересечения улиц Зейской и Первомайской случилась утром в четверг, 22 марта. Toyota Cresta на скорости стала неуправляемой и врезалась в столб.

По предварительным данным, водитель не пострадал. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, человек, управлявший «тойотой», сел за руль нетрезвым. В микрорайоне Черемушки его заметил экипаж ДПС, автоинспекторы потребовали, чтобы водитель остановился. Но он прибавил скорость и попытался оторваться от преследования.

Погоня закончилась на Первомайской. Автомобилист не справился с управлением и врезался в электроопору. Машина получила критические повреждения.