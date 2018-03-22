В Амурской области за год обновят 223 километра федеральных автодорог

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В 2018 году ФКУ ДСД «Дальний Восток» планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 91 километр федеральных автодорог в Амурской области. Основной объем работ придется на трассу Р-297 «Амур», где в нормативное состояние приведут 80 километров.

Дорожники завершат начатый в прошлом строительном сезоне ремонт двух участков в Сковородинском районе области общей протяженностью более 19 километров. Кроме того, дорожники отремонтируют почти 4 километра на подъезде к Благовещенску и семикилометровый отрезок на подъезде к границе с КНР от автодороги А-360 «Лена».

В ходе работ на объектах обновят дорожное покрытие и укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, нанесут горизонтальную дорожную разметку, также предусмотрена частичная замена металлического барьерного ограждения.

Помимо этого, в целях сохранения и продления срока службы покрытия и поддержания подведомственной сети федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии на трассе Р-297 «Амур» и подъезде к границе с КНР запланировано устройство слоев износа и поверхностной обработки. Работы выполнят на шести участках общей протяженностью 132 километра, сообщает Росавтодор.