Амурская фирма, купившая агрокомплекс в Хабаровске, задолжала работникам 24 миллиона

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Следственные органы проводят проверку деятельности хабаровского производителя свинины – сельскохозяйственного комплекса «Агроэнерго», принадлежащего компании «Велес» из Амурской области. Руководство комплекса задолжало своим работникам более 24 миллионов рублей.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Предприятие обещало привести финансовую деятельность в порядок, но результатов нет», – сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.

Как пишет ТАСС, в поле зрения прокуратуры «Агроэнерго» попало в ноябре 2017 года, когда проверка выявила долги по зарплате за сентябрь и октябрь в размере около 13 миллионов рублей. Эту задолженность погасили, однако спустя месяц образовалась новая, долг копился до настоящего времени. Сейчас получения денег ожидает 361 сотрудник. Задолженность составляет 24 миллиона рублей.

Прокуратура готовит материалы для передачи в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту умышленной невыплаты заработной платы.

Как сообщил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Купряков, помимо задолженности по зарплате, у «Агроэнерго» имеются долги за газ, воду и электроэнергию, а также долги по налогам и сборам.

«100 миллионов рублей за вот эти вещи (...), а общая "кредиторка" (обязательства, которые необходимо погасить) предприятия, включая банковские кредиты, – более 800 миллионов рублей (…) Общая "кредиторка" очень печальная, и предприниматели из Амурской области, когда покупали это предприятие, они знали, что предприятие с долгами», – сказал министр, отметив, что собственники «ни копейки не платят принципиально».

Купряков добавил, что на предприятии из-за нехватки воды и других факторов отмечают падеж свиней. За последние три месяца поголовье сократилось на 4 тысячи. Тогда как до нового года на предприятии было порядка 21-22 тысяч голов, уточнил министр. Поголовье привито, корма есть до конца недели, но ситуация критическая, отметил Купряков.

Предприятие «Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" ранее принадлежало Дальневосточной энергетической компании (ДЭК, входит в холдинг «Русгидро»). В середине ноября 2017 года ДЭК продала предприятие компании «Велес» из Амурской области в связи с прекращением участия в непрофильных активах. «Агроэнерго» выпускает мясную продукцию, но последние 15 лет не модернизировалось.