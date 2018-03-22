Житель Тынды после развода похитил у экс-супруги вещи на 166 тысяч рублей

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Тындинский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Тынды, который дважды похитил вещи бывшей жены. В первый раз он сделал это тайком, потом напал на экс-супругу на улице.

Судом установлено, что 22 ноября 2016 года мужчина незаконно проник в квартиру бывшей жены, откуда тайно похитил ювелирные украшения на общую сумму 126 500 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб. 16 января 2017 года подкараулил ее на улице и напал на нее. Применяя насилие, опасное для здоровья, похитил сумку с вещами, причинив ей материальный ущерб на общую сумму 15 400 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с него в пользу потерпевшей более 166 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг защитника в размере 100 000 рублей.

Не согласившись с приговором суда, горожанин направил в Амурский областной суд апелляционную жалобу, в которой привел доводы о своей невиновности и суровости назначенного наказания.

20 марта 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Тындинского районного суда от 21 декабря 2017 года законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.