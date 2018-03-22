Женившийся на амурчанке мошенник из Челябинска лишился свободы

Фото: chelyabinsk.74.ru

Бывший менеджер фирмы по закупке металлолома Павел Белямов из Челябинска проведёт в колонии общего режима семь лет за хищение у работодателя. Получив деньги он женился на амурчанке и сменил фамилию. Но в суде доказывал, что стал заложником обстоятельств.

Уголовное дело Белямова поступило в суд первой инстанции в декабре 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, менеджер по закупу, тогда ещё работавший под фамилией Петров, весной 2014 года отправился в командировку в Благовещенск Амурской области.

«Под предлогом заключения договоров с поставщиками лома он убедил руководство перечислить деньги на его расчётный счёт, — рассказали в прокуратуре Челябинской области. — С мая по июль 2014 года он получил от работодателя несколько переводов общей суммой свыше 21,4 миллиона рублей, которые затем перечислил на другой счёт и похитил».

Сразу после этого менеджер женился на девушке из глухой деревни в Амурской области, взял её фамилию и прекратил общение с работодателем, пишет chelyabinsk.74.ru. На похищенные деньги он купил дорогой коттедж и автомобили в Приамурье и оформил их на супругу.

Полиция задержала Белямова-Петрова в 2015 году в Благовещенске. По решению суда его отправили в СИЗО и арестовали всё приобретённое имущество. Под стражей бывший менеджер пробыл год, пока длилось предварительное следствие. Всё это время Белямов вину не признавал и обвинял работодателя, занимавшегося скупкой военного металлолома, в попытках его подставить.

«В 2014 году меня отправили в командировку в Амурскую область, в которой я нашёл продавца металла в военной части рядом с Белогорском, — рассказал Павел Белямов. — В ходе сделки — она была незаконной — нас арестовали сотрудники управления ФСБ по Амурской области за скупку утилизированных боеприпасов. На тот момент я выполнял распоряжение руководителей компаний. Было возбуждено уголовное дело в отношении командира части. В конечном итоге оно было закрыто. Но компания, в которой я работал, чтобы скрыть свою преступную деятельность, обвинила меня», — пояснял Павел Белямов.

Факт задержания менеджера за скупку боеприпасов в Амурской области подтвердили в правоохранительных органах. Но уточнили, что в уголовном деле, о котором идёт речь, фигурировала сумма в 100 тысяч рублей.

«Белямов просто воспользовался доверчивостью работодателя и присвоил переведённый ему 21 миллион рублей», — подтвердил близкий к следствию источник.

В декабре прошлого года Советский райсуд Челябинска приговорил бывшего менеджера к семи годам колонии общего режима и обязал компенсировать работодателю материальный ущерб. Не согласившись с этим решением, Белямов и его адвокаты подали апелляционную жалобу в облсуд.

«Осуждённый вину не признавал, его адвокаты просили оправдать подзащитного, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Евгения Нациевская. — Потерпевшие указывали, что переводили ему деньги на счёт для подтверждения платежеспособности организации. Осуждённый же настаивал, что в его действиях не было состава преступления: не отрицая факт перевода ему средств, пояснял, что деньги предназначались для фактического приобретения металла».

В итоге судебная коллегия облсуда по уголовным делам согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.