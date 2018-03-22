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Хоккейная команда «Космодром Восточный» готова к первому матчу

Хоккейная команда «Космодром Восточный» готова к первому матчу

Хоккейная команда «Космодром Восточный» готовится к первому матчу. Он состоится в субботу, 24 марта, в городе Свободный, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – космического центра «Восточный» Валинур Агишев вручил представителям хоккейной команды «Космодром Восточный» новую форму. Сборная самого современного российского космодрома получила полный комплект брендированной амуниции – хоккейные свитеры, шорты и гетры.

«Уже в эту субботу состоится первый официальный матч, на котором вы будете представлять наш космодром. Коллектив вас поддерживает, приедет много болельщиков. Мы в вас верим, верим в то, что вы выложитесь до конца. Удачи вам!» – сказал Валинур Агишев. Встреча команды космодрома и свободненскими хоккеистами состоится 24 марта.

«Космодром Восточный» — это любители и профессионалы из состава сотрудников космического центра «Восточный». Команда сформировалась несколько лет назад. Хоккеисты успешно выступали на соревнованиях районного и областного уровней, а теперь на различных соревнованиях будут представлять космический центр «Восточный».

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#космодром #спорт

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