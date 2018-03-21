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21марта
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сегодня, 20:38 9

Суд: работник предприятия в Приамурье умер из-за тяжелого рабочего графика

Суд: работник предприятия в Приамурье умер из-за тяжелого рабочего графика
Фото: http://вечерний-екатеринбург.рф

Коллегия по гражданским делам Амурского областного суда удовлетворила исковое заявление прокурора Благовещенска и признала, что смерть сотрудника одного из предприятий связана с производством. Этот факт отрицал работодатель, посчитав, что работник умер от общего заболевания.

Судом установлено, что работодатель – ОАО «Амурдорснаб» – после того, как водитель самосвала отработал полную дневную смену в Свободненском районе, в тот же день в 22:00 выдал ему новое задание. Начальство поручило водителю перевезти груз в поселок Новобурейский Бурейского района.

По прибытии на место водитель почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Но приехавшие медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Комиссионным актом ОАО «Амурдорснаб» сделан вывод о том, что несчастный случай не связан с производством, поскольку смерть наступила от общего заболевания. Но проведенная экспертиза показала, что в результате физического перенапряжения в связи с режимом труда и отсутствием отдыха у работника обострилось хроническое заболевание сердца, в связи с чем и наступила смерть, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Да ,только чиновники и бюджетники отдыхают,по 2 выходных,обеденный перерыв 1-2 часа,больничный лист и отпуск имеют,праздничные отдыхают,а в основном работают без перерыва на обед и выходных и т.д. ,если хочешь немного заработать.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А что в итоге то руководителю предприятия будет то? Штраф? Или штраф это слишком сурово? Предупреждение наверное

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    А сам водитель не знал, что так работать нельзя?

    Или ему обещали при жизни памятник поставить?

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    Да вручили, как обычно, в лучшем случае, путевой лист, прошел медика, а в худшем просто руководитель попросил, иначе - пшол вон холоп за ворота, ищи новую работу.

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    48 минут назад

    Не все бюджетники отдыхают два дня, по полторасуток хер@т чтобы что-то получить! Так что спасибо правительство, вот и мрем на рабочих местах!

  • рон

    рон
    45 минут назад

    Водителю выбора не было, как и всем подневольным

  • Алекsей

    Алекsей
    39 минут назад

    Одного еврея в Благовещенске в частной конторе хотели повысить до директора, так тот сразу отказался, ему говорят а почему не хочешь, а он говорит, не хочу чтобы завтра меня все называли сволочью, скотом, козлом, уродом...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    35 минут назад

    Oldlord

    А сам водитель не знал, что так работать нельзя?

    Или ему обещали при жизни памятник поставить?



    Он свято верил вове и его друганам.

    А те утверждают, что раз не можете семью прокормить, то сами дураки, мало работаете.

    Вот он и повышал производительность труда, как мог.

    А режим забил на защиту прав трудящихся давно. Более того, создал условия, что работодатель может экономить абсолютно безнаказанно только на ЗП работника.

    И ситуация с безработицей тоже в цвет работодателю.

    Плачу копейки, не нравится, другие придут.

    Народу просто деваться некуда. Дома семьи и дети.

    Спасибо вове.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    23 минуты назад

    Алекsей

    Одного еврея в Благовещенске в частной конторе хотели повысить до директора, так тот сразу отказался



    это анегдот?

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