Суд: работник предприятия в Приамурье умер из-за тяжелого рабочего графика

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Коллегия по гражданским делам Амурского областного суда удовлетворила исковое заявление прокурора Благовещенска и признала, что смерть сотрудника одного из предприятий связана с производством. Этот факт отрицал работодатель, посчитав, что работник умер от общего заболевания.

Судом установлено, что работодатель – ОАО «Амурдорснаб» – после того, как водитель самосвала отработал полную дневную смену в Свободненском районе, в тот же день в 22:00 выдал ему новое задание. Начальство поручило водителю перевезти груз в поселок Новобурейский Бурейского района.

По прибытии на место водитель почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Но приехавшие медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Комиссионным актом ОАО «Амурдорснаб» сделан вывод о том, что несчастный случай не связан с производством, поскольку смерть наступила от общего заболевания. Но проведенная экспертиза показала, что в результате физического перенапряжения в связи с режимом труда и отсутствием отдыха у работника обострилось хроническое заболевание сердца, в связи с чем и наступила смерть, сообщает прокуратура Амурской области.