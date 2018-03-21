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Недалеко от поста ДПС двое амурчан угнали автомобиль такси

Недалеко от поста ДПС двое амурчан угнали автомобиль такси
Фото: www.spb.aif.ru

В Амурской области госавтоинспекторы задержали подозреваемых в угоне такси. Двое мужчин силой завладели автомобилем, избив его владельца. Произошло этого недалеко от стационарного поста ДПС.

На 124 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина. Он рассказал, что недалеко от поста на трассе его автомобиль остановил неизвестный человек и попросил помощи. Оказалось, что у него угнали автомобиль такси.

Госавтоинспекторы незамедлительно выехали на указанный участок дороги, где обнаружили потерпевшего. Он пояснил, что к нему в такси сели двое молодых людей и попросили отвезти в другой населённый пункт. Когда выехали за пределы города, пассажиры потребовали остановить машину. После чего начали бить водителя, но потерпевшему удалось выбраться из автомобиля и убежать от злоумышленников. А те, завладев машиной, уехали по полевой дороге.

Госавтоиснпекторы передали информацию о происшествии оперативному дежурному и вместе с водителем такси направились вслед за угонщиками.

Обнаружив движущееся по полевой дороге угнанное такси, полицейские потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал требование, увеличив скорость движения. После непродолжительного преследования стражам правопорядка удалось остановить машину, заблокировав проезд.

Злоумышленники оказали сопротивление полицейским и пытались скрыться. Но госавтоинспекторы задержали обоих. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных мужчин 1995 и 1998 годов рождения доставили в дежурную часть.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, зоумышленники привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. В отношении одного из задержанных также составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами».

В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт

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