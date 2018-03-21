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В отношении сотрудника СИЗО в Приамурье возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудника СИЗО в Приамурье возбуждено уголовное дело
Фото: http://www.tvc.ru

Сотрудники отдела собственной безопасности амурского УФСИН выявили коррупционное преступление, которое совершил работник следственного изолятора. Один из осужденных дал ему деньги за то, чтобы отбывать наказание в определенном исправительном учреждении.

По данным следствия, 13 марта 2018 года подозреваемый получил от одного из осужденных взятку в размере 30 тысяч рублей за обеспечение приоритетных условий отбывания наказания. Сотрудник изолятора должен был направить осужденного в исправительное учреждение, расположенное по месту его проживания. В момент передачи денег он был задержан, сообщает амурское следственное управление.

«Немедленно после совершения преступления сотрудник был отстранён от выполнения служебных обязанностей на время следствия», – добавили в амурском УФСИН. Следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

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#криминал #происшествия

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