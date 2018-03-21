В Благовещенске начали выращивать микрозелень

Горожане активно готовятся к садово-огородному сезону и выращивают дома рассаду для своих участков. Масштабная сезонная работа с саженцами развернулась и в теплице биопарка. А некоторые предприимчивые бизнесмены ухаживают за микрозеленью и цветами на продажу.

В семье Веселковых на подоконнике выращивают сладкий перец, баклажаны и огурцы. Всего более 250 корней, которые с середины февраля ждут на солнце своего часа, чтобы переехать в парник на улице.

«Зима длинная, соленья делаем. Своё – оно же экологически чистое, где-то и в сыром виде употребляем. А так, засолка, консервация полным ходом осенью идёт. Всё наше, семена собираем по осени, просушиваем», – рассказала благовещенка Татьяна Веселкова.

Ради эксперимента Татьяна купила семена новых сортов овощей в магазине. Хорошо взойдут или нет, она узнает осенью, когда на ее шести сотках появится урожай.

К дачному сезону готовится и другая благовещенка Любовь Олейникова. Пенсионерка устроила мини-огород в своей квартире и уже ждёт, чтобы высадить готовую рассаду на участке.

«Я только в торфе покупном сажу. Рассаживаю их, подписываю каждый сорт, чтобы знать, где какой и рассаживаю по чашечкам», – поделилась женщина.

Перед посадкой пенсионерка замачивает семена на ночь в марганцовке, чтобы избавить будущие растения от паразитов. Кроме привычных огурцов, перцев, помидоров и баклажанов, на подоконнике растут физалисы – родственники обычных томатов.

«Паслён ананасовый, сливовый я не сажу. Только земляничный. Только со своих семян, но он ещё плохо всходит. Ему ещё не время», – добавила горожанка.

А для растений, выращиваемых другим местным жителем, время уже пришло. Благовещенец посадил горчицу, базилик, капусту, кинзу, рукколу и редис . В отличие от зелени обычной, которая вырастает до полуметра, эти ростки микрозелени будут не выше пяти сантиметров.

На вкус маленький редис не отличается от большого брата. Микрозелень в Приамурье выращивают впервые и уже не на подоконнике. Молодые предприниматели посадили первую партию месяц назад. Семена заказали из Москвы.

«Мы примерно год экспериментируем, семена разных культур заказываем, конечно, это всё не сразу. Для них самое главное – чистый воздух, вода, температурный режим. У нас есть фитолампы, которые специально для них предназначены», – рассказал специалист по выращиванию микрозелени Сергей Юлин.

Микрозелень поливают каждый час с помощью автоматизированной системы. Спустя две недели зелень готова к употреблению. Руккола, редис и другие виды уже поступили в благовещенские магазины и рестораны.

«Мы на минеральной вате выращиваем, срезаем, в упаковочку кладем, и ничего страшного, в упаковке она до пяти дней растёт», – сказал Сергей Юлин.

Зелень растёт и в теплицах биопарка. Более ста тысяч однолетних растений здесь закупили в этом году.

«Обязательно каждый год появляются новинки и будут появляться, потому что хочется чем-то удивить жителей. В этом году основная новинка – цинерария гибридная. Мы решили посмотреть, как она поведёт себя, как будет цвести. Очень даже красиво», – поделился исполнительный директор биопарка Владимир Стригин.

Среди цветов больше популярностью пользуются петунии, бархатцы и анютины глазки. В середине апреля саженцы выставят на продажу. Примерно в это же время на городских прилавках появится и рассада овощей.

Между тем благовещенским садоводам рекомендуют покупать семена в специализированных магазинах. Доверять советуют проверенным маркам и проверять семена на всхожесть. Для этого перед посадкой их нужно замочить в воде, те, которые опустятся на дно, – жизнеспособны.

«Я даже посоветую всем вести дневник садовода. Например, в 2018 году вы купили семена и записываете, что взошло, что нет, чтобы на будущий год вам было попроще запомнить», – отметила ландшафтный дизайнер ДальГАУ Екатерина Садохина.