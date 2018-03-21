Очевидцы: водитель автобуса в Благовещенске защемил дверями пенсионерку и протащил по земле

Фото: www.omsk.aif.ru

Жительница Благовещенска рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» об инциденте, случившемся 19 марта на одной из остановок. С ее слов, из автобуса выходила пожилая женщина, но водитель, слишком рано закрыл двери и начал движение.

Горожанка рассказала, что это был автобус № 11. Происшествие случилось в районе ГСТК по Игнатьевскому шоссе. Ей удалось сфотографировать номер транспорта.

«Женщина старенькая и медленно передвигалась, используя трость. Она начала спускаться потихоньку со ступенек и в какой-то момент, когда она была одной ногой на земле, стали закрываться двери автобуса. Старушку защемило, и автобус поехал, протащив бабушку по проезжей части несколько метров. Водитель остановился только после того, как пассажиры подняли крик и бросились на помощь пожилой женщине, которая испуганно кричала снаружи от шока и боли. Двери открыли, женщина окончательно вывалилась из автобуса и плача стояла на обочине», – рассказала благовещенка, на чьих глазах все это произошло.

Со слов девушки, ни водитель автобуса, ни контролер при этом не помогли пенсионерке. Двери закрылись, и автобус поехал дальше.

«Они даже не подошли к пожилой женщине и не убедились, все ли с ней в порядке, не нужна ли ей медицинская помощь, просто бросили ее плачущую на обочине и уехали. Человечность отсутствует напрочь. Такие поступки должны быть наказаны, чтобы впредь не повторялись», – высказалась горожанка.

Благовещенка добавила, что визуально старушка сильно не пострадала, но была сильно напугана. К ней сразу подошли стоящие на остановке люди, чтобы убедиться, что с бабушкой все хорошо.

В администрации города сообщили, что автобус, о котором идет речь, принадлежит частному лицу, который обслуживает городской маршрут. «Мы связались с владельцем автобуса, он в свою очередь поговорил с водителем. Водитель пояснил, что пенсионерка полностью вышла из автобуса, но внутри осталась ее трость. Трость как раз водитель не заметил и закрыл двери, но сразу же снова открыл их, потому что пассажиры начали кричать. С его слов, он никого не тащил по земле», – сказали в пресс-службе мэрии.

Там также добавили, что в администрацию с жалобой никто не обращался, и попросили горожан, у которых есть фото или видеоматериалы этого случая, принести их в транспортный отдел городской администрации для проведения проверки.

В полиции города тем временем рассказали, что к стражам порядка также заявлений о случившемся не поступало. Но полицейские все равно проведут проверку по данному факту.