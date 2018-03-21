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Благовещенские азербайджанцы отметили Новруз с воспитанниками детдома

Благовещенские азербайджанцы отметили Новруз с воспитанниками детдома

Национальный международный праздник Новруз – праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов – приходит в день весеннего равноденствия, 21 марта. Местное азербайджанское общество «Араз» начало отмечать его вместе с воспитанниками Благовещенского детского дома.

Традиционно в этот день участники национально-культурного общества приезжают к ребятам с подарками и угощением. В этом году они привезли бумагу и канцелярские принадлежности, гладильные доски и сушилки для белья, фрукты и сладости. Дружба детского дома и национального общества «Араз» длится уже 15 лет, и этих гостей там встречают как старых друзей.

«Прошел ровно год, они знают, что было в прошлом, а в этом году у нас очень много успехов, и мы хотим поделиться именно с ребятами из этого национального общества. Мы очень им благодарны, мы всегда их ждем», – рассказала директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева.

За минувший год воспитанники детского дома успешно выступали на спортивных соревнованиях, получили множество наград в творческих конкурсах. В праздничный день они подготовили для гостей небольшой концерт.

Во время празднования Новруза принято дарить подарки, готовить щедрое угощение. Накануне наступления праздника выращивают семена травы – чем выше они вырастут, тем щедрее будет наступивший год. Традиционное праздничное блюдо – хонча – с крашеными яйцами и сладостями привезли и в детский дом с пожеланиями здоровья и благополучия.

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#праздники

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    31 минута назад

    Хочется поблагодарить местное азербайджанское общество «Араз» ,приятно читать такие новости,и поздравить с праздником!!!

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