Одной соей сыт не будешь: в Приамурье развивается растениеводство

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В Законодательном собрании Амурской области провели заседание комитета по вопросам аграрной политики. Его темой стали особенности проведения весенне-полевых работ в текущем году. Амурским производителям предлагают развивать производство не только сои, но и других зерновых культур.

В Приамурье активно развивается растениеводство, ежегодно распахиваются новые земли. Этот год не станет исключением: планируется ввести в оборот не менее 20 тысяч гектаров залежных земель. Таким образом, посевная площадь в 2018 году достигнет 1 270 тысяч гектаров, в том числе зерновые культуры планируется разместить на площади 212 тысяч гектаров, что на 11 тысяч гектаров выше, чем в 2017 году.

Соей засеют 960 тысяч гектаров, картофелем – 22 тысячи гектаров, овоще-бахчевыми – 4 тысяч гектаров. Кормовые культуры займут 72 тысячи гектаров.

Под посев подготовлено 672 тысячи гектаров земли, что составляет 58 % прогнозируемой площади ярового сева 2018 года. Это на 1 % больше, чем в прошлом году. На оставшихся неподготовленных площадях применят весеннюю обработку почвы и прямой посев. Для этого амурские аграрии накопили опыт, у них есть необходимая техника и оборудование.

В посевной кампании задействуют 3 500 тракторов, 1 600 сеялок и посевных комплексов, 2 500 почвообрабатывающих машин и другую сельхозтехнику. В 2017 году амурские предприятия приобрели 160 тракторов и 190 комбайнов.

«Есть уверенность, что 2018 год для амурских аграриев будет еще более эффективным в экономическом плане и более плодотворным. На мой взгляд, в последние годы наши аграрии выработали верные алгоритмы подготовки и проведения весенне-полевой и уборочной кампаний, научились обрабатывать культуры, вовремя вносить удобрения, знают, какие удобрения и техника должны применяться. А это очень важно для получения конечного результата. Делать это аграриев заставляет сама жизнь. Экономическая ситуация такова, что одной соей сыт не будешь. Рынок перенасыщен, нужно искать другие направления – развивать зерновые культуры, за этим потянется и животноводство. Ведь в агрокомплексе все взаимосвязано. Таким образом, делая успехи в земледелии, наш регион обязан подтягивать и другие отрасли сельского хозяйства», – выразил мнение председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Александр Воронков.