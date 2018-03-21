Жительница Благовещенска пожаловалась на «вонючую» электроопору

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Мария. Горожанка рассказала о необычной проблеме: в областном центре есть электроопора, на которую выплескивают отходы из близлежащих торговых ларьков. В результате это место распространяет ужасный запах.

Благовещенска сообщила, что опора находится близ домов № 11 и 13 по улице Василенко. Рядом с ней располагается заасфальтированный пятачок, где прогуливаются семьи с детьми и кормят голубей. Мария пояснила, что лично застала работницу одного из ларьков за сливанием отходов на электроопору.

«Это за зиму все накопилось. Зимой оно моментально все замерзало и не пахло, скажем так. А сегодня мы вышли туда – ну, это просто ужас. Уже весь снег стаял, везде сухая трава, и только в этом месте запах стоит просто неимоверный», – говорит благовещенка.

Также, по словам горожанки, в этом месте по ночам люди справляют нужду. «Возможно, это у них какое-то священное место», – шутит Мария.

Горожанка пояснила, что пока с этой проблемой никуда не обращалась, кроме СМИ.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. Ответ мэрии будет опубликован позже.